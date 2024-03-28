الحكم على راهب بوذي في سريلانكا بالأعمال الشاقة بتهمة التحريض على الكراهية ضد المسلمين

كولومبو: قضت محكمة سريلانكية الخميس، على راهب بوذي مؤثر بالسجن أربع سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التحريض على الكراهية الطائفية ضد الأقلية المسلمة في الجزيرة الواقعة بجنوب آسيا.

وأقرت المحكمة العليا في كولومبو بأن غالاجودات غناناسارا أساء، خلال مؤتمر صحافي في العام 2016، إلى الطائفة المسلمة من خلال الإدلاء بتصريحات مهينة للإسلام، في هذا البلد الذي يشكل المسلمون حوالي 10% من سكانه البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وقال مسؤول بالمحكمة “حُكم على الراهب بالسجن أربع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة قدرها 100 ألف روبية (330 دولارًا)”.

وأضاف “تم سجنه لبدء قضاء عقوبته” بتهمة التحريض على العنف ضد المسلمين في الجزيرة ذات الأغلبية البوذية.

وللراهب علاقات وثيقة مع ويراثو، وهو راهب آخر متطرف مقيم في بورما.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها سجن غناناسارا، الذي كان يتمتع بعلاقات سياسية قوية.

وفي العام 2018، حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة ترهيب زوجة رسام كاريكاتير مفقود وازدراء المحكمة، ولكن أُطلق سراحه بعد تسعة أشهر بعد أن عفا عنه الرئيس السابق مايثريبالا سيريسينا.

(أ ف ب)