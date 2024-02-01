الحكم على زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي وصهره بالسجن 3 سنوات

“القدس العربي”: قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية اليوم الخميس إن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أصدرت حكما بسجن زعيم المعارضة راشد الغنوشي ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
وأضافت أن المحكمة أصدرت حكما مماثلا على صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة.
وقال محاميه سامي التريكي إن الغنوشي الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا، أُدين بتهمة تلقي “تمويل أجنبي” لحزبه الإسلامي.
(وكالات)
ليس هكذا تورد الابل ياسعد
اين الشعب التونسي، الشعب الذي صار مصدرا ومنارا للدول العربية الاخرى ضد الدكتاتوريات الحكم في العالم العربي، اين انتم يا شعب التونسي لماذا توافقون على كل هذا الظلم التي تحدث في بلدكم من قبل الدكتاتور الجديد سعيد المعوم من الامارات.
سيناريو الرئيس المرحوم محمد مرسي يتكرر في تونس على يد قيس
يدافعون عن فلسطين في الخطابات ويقمعون المعارضين في الواقع!!!
يذكرني بتهمة الرئيس مرسي رحمه الله بالتخابر! نعيش في عصر أصبح فيه السجن من علامات الشرف والإخلاص للوطن بفضل أنظمتنا!