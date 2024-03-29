الحكم على سارقي تشكيلة أزياء “بالمان” بالسجن لعام واحد

بوبينيي: حُكم الخميس في فرنسا بالسجن لعام واحد على رجلين متّهمين بسرقة قطع من مجموعة دار “بالمان” للأزياء كان يُفترض أن تُعرض ضمن أسبوع الموضة في باريس في أيلول/ سبتمبر، بعد شهر من سلسلة إدانات أولى في هذه القضية.

وبينما سُجن أحدهما، سيمضي الثاني عقوبته وهو يضع سواراً إلكترونياً.

وخلال محاكمة أولى في القضية نفسها قبل شهر، حُكم في بوبينيي قرب باريس بالسجن على الرجلين، أحدهما عاماً واحداً والثاني عاماً ونصف عام.

واستأنف المدعي العام الذي طالب بالسجن ست وخمس سنوات، هذين القرارين.

وخلال محاكمة ثانية أجريت في 13 آذار/ مارس، برّأ زهير ب. الذي حُكم عليه الخميس بالسجن ثلاث سنوات، شريكه بشكل تام.

وأوضح أمام المحكمة أنه كان يعاني ضائقة مالية وقد استسلم لإغراء وضغط معنوي من جانب رجل امتنع عن ذكر اسمه.

وتعرّضت شاحنة تحمل قطعاً من التشكيلة الجديدة لمصمم أزياء “بالمان” الشهير أوليفييه روستان في 16 أيلول/سبتمبر لهجوم على الطريق بين مطار رواسي ومقر دار المنتجات الفاخرة في باريس.

وتعرض السائق لهجوم من رجال مقنعين، وسُرقت سيارته التي كانت محملة بـ146 طرداً تابعاً للدار الفاخرة، بينها قطع كان مقرراً عرضها خلال أسبوع الموضة.

وقدّرت “بالمان” الأضرار المعنوية والمادية لعملية السرقة هذه بحوالي 645 ألف يورو.

(أ ف ب)