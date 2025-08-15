الحكم على شخص بأمريكا بالسجن 26 شهراً لتهديده دور عبادة يهودية وقنصلية إسرائيلية

بوسطن: حُكم على شخص من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، يوم الخميس، بالسجن لأكثر من عامين، بعدما هدد بتفجير دور عبادة يهودية وقتل أطفال يهود، في سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع كنيسين محليين والقنصلية الإسرائيلية في بوسطن بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عام 2023.

وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جوليا كوبيك في بوسطن على جون ريردون (60 عامًا) بالسجن لمدة 26 شهرًا، بعد إقراره بالذنب في نوفمبر/ تشرين الثاني، بتهم تتعلق بما قال المدعون إنها عشرات الاتصالات والرسائل الصوتية التي تنطوي على عنف ومعاداة للسامية، أجراها مع مؤسسات يهودية، بدءًا من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ولم ترد محامية ريردون على طلب للتعليق، لكنها طالبت في أوراق القضية بعقوبة بالسجن تسعة أشهر، وقالت إن مشاكل تتعلق بالصحة النفسية دفعت ريردون إلى ارتكاب جريمة “مرعبة، ومؤلمة للغاية، وستسبب خوفًا دائمًا لدى الضحايا”.

وتم توجيه الاتهامات إليه في يناير/ كانون الثاني 2024، عندما بدأت وزارة العدل الأمريكية في التحذير من تزايد عدد التهديدات المعادية للسامية على المستوى الوطني بعد اندلاع الحرب.

(رويترز)