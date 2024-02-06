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الحكم على كاتب ألماني تركي بالسجن إثر تصريحات معادية للمهاجرين والإسلام

منذ 32 دقيقة

محكمة ألمانية

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كولونيا: حُكم على الكاتب الألماني التركي عاكف بيرينتشي بالسجن لمدة تسعة أشهر، بتهمة التحريض على الكراهية في محكمة مقاطعة بون، يوم الإثنين.

وكان الرجل ( 64 عاماً) قد أدلى بتصريحات عدائية حول المهاجرين في مدونة.

وقال محاميه مصطفى كابلان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه قدّم بالفعل استئنافاً ضد الحكم الذي لم يصبح نهائياً بعد.

وهذه ليست أول إدانة لبيرينتشي بالتحريض على الكراهية. ويؤكد أن أقواله مشمولة بالحق في حرية التعبير.

انتقل بيرينتشي، المولود في إسطنبول عام 1959، إلى ألمانيا مع عائلته في عام 1969، ونشأ في منطقة إيفل، بالقرب من العاصمة السابقة بون.

ومن عام 1989 فصاعداً، صنع لنفسه اسماً مع سلسلة من روايات الجريمة التي لعبت فيها القطط الدور الرائد. وباعت الروايات ملايين النسخ، وترجمت إلى العديد من اللغات وتحولت إلى أفلام.

ومع ذلك، في السنوات الـ 10 الماضية، جذب بيرينتشي الانتباه بشكل رئيسي لتصريحاته اليمينية الشعبوية والمعادية للإسلام.

(د ب أ)

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