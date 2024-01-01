الحكم على محمد يونس الحائز نوبل للسلام بالسجن ستة أشهر في بنغلاديش

دكا: دين محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام بتهمة انتهاك قوانين العمل في بنغلاديش، وفق ما أفاد المدعي العام خورشيد علم خان وكالة فرانس برس الاثنين، في قضية يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية.

وأوضح علم خان لوكالة فرانس برس أن “البروفيسور يونس وثلاثة من زملائه في غرامين تيليكوم دينوا بموجب قوانين العمل وحكم عليهم بالسجن ستة أشهر”، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف.

واتهم يونس وهو خبير اقتصادي حاز جائزة نوبل في العام 2006، وزملاؤه في غرامين تيليكوم، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل، لكنها اتهامات ينفونها.

وكان علم خان قال لوكالة فرانس برس قبل صدور الحكم “أثبتنا أنّ البروفسور محمد يونس وأشخاصا آخرين خالفوا متطلبات قوانين العمل”.

ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد.

ويعود الفضل إلى يونس في انتشال الملايين من براثن الفقر من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنّه اختلف مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي قالت إنه “يمتص دماء” الفقراء.

وتشوّهت سمعة يونس (82 عاما) بسبب نزاع يتعلق بظروف العاملين معه، مع حسينة التي يتّهمها منتقدوها بأنها أصبحت سلطوية بشكل متزايد.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، قال يونس لصحافيين إنه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أنشأها في بنغلاديش.

ورأى خاجة تنوير محامي يونس في تصريح لوكالة فرانس برس أن القضية “لا قيمة لها وخاطئة وغير مبررة. الغرض الوحيد منها هو مضايقته وإذلاله أمام العالم”.

(أ ف ب)