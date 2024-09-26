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الحكم على ناشط حقوقي جزائري بـ15 سنة سجنا نافذا بسبب منشورات على فيسبوك

منذ 58 دقيقة

الناشط الحقوقي العربي الطاهر

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لندن ـ “القدس العربي”:

 ‏أصدرت محكمة الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض (جنوب غرب الجزائر)، اليوم الخميس، أحكامها في قضيتين ضد الناشط الحقوقي العربي الطاهر بمجموع 15 عاما سجنا نافذ وغرامة مالية قدرها مليون وخمسمئة ألف دينار جزائري.

‏وبحسب منظمة “شعاع” حٌكم عليه في القضية الأولى بسبع سنوات سجن نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية ونشر معلومات من شأنها المساس بالنظام العام”.

‏وبحسب المنظمة الحقوقية تعود القضية إلى تاريخ 4 مايو/ أيار 2023 أين تم اعتقال العربي الطاهر وتفتيش منزله ثم اخلاء سبيله على خلفية منشورات له على موقع فيسبوك تعود إلى 2015 وأعاد نشرها سنة 2023، و”حمًل فيها المسؤولية للسلطات الجزائرية في فتح الباب دون رقابة على ممارسة الصيد في المناطق الرعوية والسهبية في الجنوب الجزائري بما يمس الثروة الحيوانية والنباتية ويخل بالتوازن البيئي”، وفقه.

‏وفي القضية الثانية حٌكم على العربي الطاهربـ8 أعوام سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، وإهانة الضبطية القضائية، بسبب منشور على “فيسبوك” علق فيها على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومنشور آخر علق فيه على الاستدعاء الذي استلمه من طرف فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية.

وعلى صعيد متصل أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تقرت (بجنوب شرق الجزائر)، أمس، بإلغاء نظام الرقابة القضائية وإيداع الناشطة عبلة قماري الحبس المؤقت ليتم تحويلها للمؤسسة العقابية، بعدما تم اعتقالها في مقر عملها ببنك. وعرفت قماري بنشاطها على فيسبوك وخلال الحراك الشعبي، وبعملها التطوعي لمساعدة اللاجئين الأفارقة من جنوب الصحراء. ولقيت قماري تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل، وخاصة على فيسبوك، وعبر كثيرون عن أسفهم وإدانتهم لما تتعرض له.

من جهة أخرى رفض القضاء الجزائري، أمس، طلب الإفراج المشروط عن الصحافي إحسان القاضي، الذي اعتقل في نهاية 2022، وتم تشديد الحكم في 2023 الماضي بالسجن 7 أعوام، بينها 5 نافذة.

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