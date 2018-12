الحكومة الأسترالية تعتذر لصحافية بعد طردها من البرلمان بسبب ملابسها ـ (صورة)

اعتذرت الحكومة الأسترالية الصحفية الأسترالية باتريشيا كارفيلاس، التي فجرت جدلا كبيرا بعد أن غردت على صفحتها على “تويتر” لتعبر عن دهشتها من أنه طُلب منها أن تغادر مؤتمرا صحفيا في البرلمان بسبب ارتداء ملابس فاضحة، حسب اعتقاد منظمي الفعالية.

ونشرت الصحافية مع تغريدتها صورة لملابسها المذكورة.

وكتبت تقول: “لقد طردوني لتوهم من جلسة “ساعة الحكومة” في برلمان أستراليا، لأن البعض اعتبر أن الكثير من أجزاء جسمي عارية.. هذا جنون”.

I have just been kicked out of #QT because you can allegedly see too much skin. His insane #Auspol pic.twitter.com/51KipESXlG

— PatriciaKarvelas (@PatsKarvelas) 3 December 2018