الحكومة الألمانية: اغتيال هنية “غير مفيد” في ظل محادثات وقف إطلاق النار

برلين: في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الألمانية إلى تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، تزداد أعداد المواطنين الألمان المسجلين على قائمة التحوط من الأزمات في لبنان.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين بأن 2100 شخص سجلوا أسماءهم على هذه القائمة حتى الآن؛ وكان عدد المسجلين على هذه القائمة وصل في الأسبوع الماضي، وفقا للمتحدث، إلى 1300 شخص فقط.

وأضاف المتحدث أنه من غير المعروف مع ذلك كم من هؤلاء الأشخاص الـ 2100 المسجلين، غادر لبنان بالفعل بناء على التحذير العاجل الصادر عن وزارة الخارجية في الأسبوع الماضي. وقال إن السؤال المطروح في هذه الساعات هو “ما إذا كنا سنجد مخرجا من دوامة التصعيد”.

ويرجع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي اغتيل ليلة الأربعاء الماضي جراء انفجار في غرفة بمنزل ضيافة تابع للحكومة الإيرانية في العاصمة طهران، والقائد البارز في حزب الله، فؤاد شكر، الذي استشهد قبل ساعات قليلة من اغتيال هنية، وذلك خلال في جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

واعترفت إسرائيل بوقوفها وراء اغتيال القائد شكر لكنها لم تصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن بشأن اغتيال هنية، غير أن إيران وحركة حماس تحملان إسرائيل المسؤولية عن اغتياله.

وتهدد القيادة الإيرانية وحزب الله برد انتقامي واسع النطاق، وبدورها تهدد الحكومة الإسرائيلية بعواقب وخيمة.

وأفاد المتحدث بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أجرت يوم الجمعة الماضي مكالمة هاتفية مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، قبل أن يتوجه إلى طهران لإجراء محادثات. وأضاف المتحدث: “نتحدث بشكل مكثف مع جميع الشركاء الذين يشاركوننا مخاوفنا”. وأكد أن الحكومة الفيدرالية تستخدم جميع القنوات للعمل على خفض التصعيد، لافتا إلى أن من الممكن تجنب التصعيد، وقال إن هذا يتطلب ضبط النفس من جميع الأطراف.

وردا على سؤال من صحافية عما إذا كان للحكومة الألمانية أي تأثير بوجه عام على قرارات الحكومة الإسرائيلية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال “مروعا”، وإن الحكومة الألمانية أمكنها بالتعاون مع شركاء تحقيق زيادة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المنطقة.

وأكد المتحدث أن الحكومة تعتبر اغتيال هنية “غير مفيد” في ظل المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل “الرهائن”.

(د ب أ)