الحكومة الألمانية تخصص دعما إضافيا للمهجرين بسبب القتال في لبنان

برلين: أعلنت وزارة التنمية الألمانية تعزيز المساعدات للأشخاص الذين تم تهجيرهم بسبب القتال في لبنان.

وأوضحت الوزارة في برلين، اليوم الخميس، أن لجنة الموازنة التابعة للبرلمان الألماني وافقت على طلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 60 مليون يورو.

وأضافت الوزارة أنها تعتزم استخدام هذا المال الإضافي للإسهام في توسيع البنية التحتية والإمدادات المحلية، مثل توفير المياه والمرافق الصحية ومطابخ الخدمات المجتمعية وبرامج التوظيف.

من جانبها، قالت وزيرة التنمية سفنيا شولتسه إن “لبنان بلد كان محملا بالفعل بأعباء شديدة حتى قبل التصعيد الأخير، واستقبل عددا من اللاجئين يفوق أي دولة أخرى في العالم إذا ما قورن بعدد سكان البلاد. أعمال القصف تزيد من تفاقم الوضع المتأزم بالفعل بشكل غير قابل للقياس”.

وبحسب بيانات الوزارة، يوجد في لبنان أكثر من 740 ألف شخص في حالة نزوح، وهناك أكثر من 280 ألف شخص هربوا إلى سوريا. ويعيش العديد من النازحين في لبنان في مراكز إيواء جماعية أو في الحدائق العامة أو على الشاطئ أو في الشوارع.

كما أن هناك بين هؤلاء العديد من اللاجئين السوريين الذين يضطرون للفرار مرة أخرى.

وقالت الوزارة إن كل المدارس تقريبا في لبنان يجري استخدامها كأماكن إيواء طارئة مشيرة إلى أن حوالي مليون ونصف المليون طفل لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة في لبنان في الوقت الحالي.

(د ب أ)