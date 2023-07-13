الحكومة الألمانية تكشف اليوم عن استراتيجيتها الجديدة بشأن الصين

برلين: تعلن الحكومة الألمانية في وقت لاحق اليوم الخميس استراتيجيتها الجديدة بشأن الصين بعد مفاوضات طويلة ومثيرة للانقسام بين شركاء الائتلاف الحاكم.

ومن المقرر أن تعرض وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك الخطط اليوم في معهد ميركاتور للدراسات الصينية في برلين.

ومن المتوقع أيضا أن يعلق المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت على قرار الحكومة خلال مؤتمر صحافي معتاد للحكومة.

وعلى عكس تقديم استراتيجية الأمن القومي لألمانيا في منتصف حزيران/ يونيو الماضي، قررت الحكومة عدم تقديم عرض رئيسي لتحديد أولوياتها بشأن الصين.

في المقابل، تم عرض الاستراتيجية الأمنية في مؤتمر صحافي من قبل المستشار أولاف شولتس مع أربعة وزراء.

ووصفت استراتيجية الأمن القومي الصين بالفعل بأنها شريك ومنافس وند، بما يتسق مع موقف الاتحاد الأوروبي.

(د ب أ)