الحكومة الأمريكية تتهم تيك توك بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال

واشنطن: ذكرت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها أمس الجمعة بالتوقيت المحلي أن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو، تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس، فشلا في منع الأطفال من الانضمام إلى المنصة وجمع بياناتهم الشخصية بشكل غير قانوني.

ورفعت الوزارة، بالتعاون مع لجنة التجارة الاتحادية، دعوى قضائية مدنية، تزعم وجود انتهاكات لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.

ويحظر القانون الشركات المشغلة للمواقع الالكترونية جمع أو استخدام أو الكشف عن معلومات شخصية من الأطفال، تحت سن 13 عاما، ما لم تحصل على موافقة من آباء هؤلاء الأطفال.

ويطلب القانون أيضا من الشركات المشغلة للمواقع الالكترونية حذف معلومات شخصية، تم جمعها من الأطفال، بناء على طلب آبائهم.

وذكر نائب مساعد المدعي العام الرئيسي، براين بوينتون، رئيس قسم الشؤون المدنية بوزارة العدل أن “وزارة العدل ملتزمة بدعم قدرة الآباء على حماية خصوصية أطفالهم”.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي، تيك توك في بيان إنها لا توافق على تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن الكثير منها يتعلق بأحداث وممارسات سابقة، كانت غير دقيقة من الناحية الواقعية أو تمت معالجتها.

(د ب أ)