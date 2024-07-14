الحكومة الإسرائيلية تحيل على البرلمان خطة لتمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 36 شهرًا

القدس: وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على خطة لتمديد الخدمة العسكرية الإجبارية موقتًا للرجال من 32 إلى 36 شهرًا في ظلّ تزايد الضغوط على الجيش على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة تدعم الإجراء الذي سيُحال على البرلمان للموافقة.

وفي حال إقراره، ستصبح الخدمة العسكرية لمدة 36 شهرًا سارية على الفور على مدى خمسة أعوام، حسبما ورد في نسخة من مشروع القانون نُشرت على الإنترنت.

وجاء في الوثيقة أن البند الموقت يقترح أن “يكون الحد الأقصى لمدة خدمة الرجال 36 شهرًا” بسبب “الاحتياجات الحالية للجيش عقب أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وينطبق القانون أيضًا على الجنود المنتشرين حاليًا، ما يؤدي إلى إطالة فترة تناوبهم.

لكن في بيان نُشر بعد قرار الحكومة، انتقدت المدعية العامة في إسرائيل غالي باهاراف ميارا التطبيق غير المتكافئ للخدمة الإلزامية بسبب الإعفاءات التاريخية المطبّقة على اليهود الأرثوذكس المتطرفين.

وقالت “إن زيادة العبء على أولئك الذين يخدمون لسنوات، بدون اتخاذ إجراءات ملموسة في الوقت نفسه لتجنيد طلاب مدارس الـ+يشيفا+ اليهودية الدينية وتوزيع العبء، لن تكون دستورية”.

والخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة لمعظم الإسرائيليين من رجال ونساء. لكن الرجال المتدينين الذين يدرسون في المعاهد الدينية معفيون منها إلى حد كبير بسبب سياسة تعود إلى بداية تأسيس الدولة العبرية في العام 1948.

(أ ف ب)