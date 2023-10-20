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الحكومة الإسرائيلية تقر أنظمة طوارئ تسمح بإغلاق مكتب قناة الجزيرة

منذ ساعة واحدة

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القدس: صدقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على أنظمة الطوارئ، للسماح بإغلاق مكتب قناة “الجزيرة” الفضائية في إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن “الحكومة وافقت على أنظمة الطوارئ التي ستسمح بإغلاق أنشطة الجزيرة في إسرائيل”.

وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب القرار “سيكون من الممكن إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، بما في ذلك مصادرة معدات القناة”.

وأضافت: “يزعم المسؤولون الإسرائيليون أن القناة التي تبث من إسرائيل، تعرّض الجنود والمواطنين الإسرائيليين للخطر”.

وحتى الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش لم تعلق قناة “الجزيرة” القطرية على هذا القرار.

(الأناضول)

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