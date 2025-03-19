سياسة | دولي

الحكومة الإسرائيلية توافق على إعادة تعيين بن غفير وزيراً للأمن الوطني

19 - مارس - 2025

إيتمار بن غفير

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لندن- “القدس العربي”: ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت على مقترح نتنياهو بإعادة تعيين إيتمار بن غفير وزيراً للأمن الوطني.

وكان حزب “القوة اليهودية” (حزب بن غفير) قد ترك الائتلاف الحكومي بعدما وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتأتي عودة بن غفير للحكومة بعدما شنت إسرائيل موجة من الهجمات الجوية.

وتمثل عودة بن غفير تعزيزاً للائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 19, 2025 الساعة 8:57 م

    عودة المجرم النازي الفاشي الدموي بنغفير لن يزيد الوضع إلا تأزم فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان، ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 19, 2025 الساعة 9:59 م

    ههه حكومة النتن ياهو سفاح أطفال ونساء غزة العزة صارت أضحوكة الديمقراطية الوهمية مع المتصابي بنغفير الخنزير الحقير 😎😁

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