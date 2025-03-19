الحكومة الإسرائيلية توافق على إعادة تعيين بن غفير وزيراً للأمن الوطني

لندن- “القدس العربي”: ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت على مقترح نتنياهو بإعادة تعيين إيتمار بن غفير وزيراً للأمن الوطني.

وكان حزب “القوة اليهودية” (حزب بن غفير) قد ترك الائتلاف الحكومي بعدما وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتأتي عودة بن غفير للحكومة بعدما شنت إسرائيل موجة من الهجمات الجوية.

وتمثل عودة بن غفير تعزيزاً للائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.

(وكالات)