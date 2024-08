الحكومة الاسكتلندية: لن نعقد اجتماعات أخرى مع إسرائيل حتى تحقيق “تقدم حقيقي” في محادثات السلام بشأن غزة

لندن ـ “القدس العربي”:

أعلنت الحكومة الاسكتلندية، اليوم، أنها لن تعقد أي اجتماعات أخرى مع السفراء الإسرائيليين حتى يتم تحقيق “تقدم حقيقي” في محادثات السلام بشأن الصراع في غزة.

وواجهت إدارة الحزب الوطني الاسكتلندي انتقادات بعد أن التقى وزير الشؤون الخارجية أنغوس روبرتسون بنائبة السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، دانييلا غرودسكي.

ونقلت “أل بي سي” عن روبرتسون قوله إنه يأسف لأن الاجتماع لم “يقتصر بشكل صارم” على المحادثات بشأن وقف إطلاق النار.

وأكد أن الحكومة لن تقبل أي دعوات أخرى من إسرائيل حتى يتم تحقيق “تقدم حقيقي” نحو السلام وفي المساعدات الإنسانية وحتى “تتعاون إسرائيل بشكل كامل مع التزاماتها الدولية بشأن التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب”.

🧵 An important statement from @AngusRobertson

He has clearly listened and reflected on the anger and upset in relation to his meeting with the Israeli Deputy Ambassador, and apologised.

Crucially, he has made it clear there can not be normal relations with the Govt of Israel. pic.twitter.com/SSrljoWzHa

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) August 19, 2024