الحكومة البريطانية: النظام الإيراني يشكل “خطرا كبيرا” على بريطانيا وحلفائها

لندن: قالت الحكومة البريطانية إن النظام الإيراني يشكل “خطرا كبيرا” على بريطانيا وحلفائها، مع “تهديدات مباشرة” للمعارضين الذين يعيشون على أراضيها.

وجاءت تصريحات الحكومة البريطانية بعدما تأكد أن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان تعتقد أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني يشكل أكبر خطر منفرد على الأمن الوطني البريطاني.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن “داونينغ ستريت” قولها إن الحكومة اتخذت بالفعل “إجراء قويا” ضد طهران، إلا أنها رفضت التطرق إلى ما إذا كان يجب حظر الحرس الثوري الإيراني واعتباره منظمة إرهابية.

يذكر أنه يوجد انقسام داخل الحكومة بشأن حظر المنظمة، حيث تردد أن وزارة الخارجية ترفض دعم هذه الخطوة خوفا من أن تؤدي إلى ضرر دبلوماسي دائم.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء “لا يمكن الخوض في التكهنات بشأن من الذي ندرس حظره أو لا ندرس حظره في المستقبل”.

إلا أنه قال إن بريطانيا لديها “مجموعة من الأدوات تحت تصرفنا” وسوف نتخذ قرارات بناء على استخدام الإجراءات الأكثر فعالية “للحد من نشاط إيران المزعزع للاستقرار”.

(د ب أ)