الحكومة البريطانية: ستارمر وبايدن ناقشا الأوضاع في إسرائيل وغزة وأوكرانيا

بايدن مرحّباً برئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر في قمة الناتو في واشنطن، 10 يوليو 2024- رويترز

لندن: ذكرت الحكومة البريطانية، في بيان، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر ناقش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التطلعات لوقف إطلاق النار على الفور في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف البيان أن بايدن وستارمر ناقشا أيضاً أزمة أوكرانيا، خلال اجتماع في البيت الأبيض، أمس الأربعاء.

(رويترز)