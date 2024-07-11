الحكومة البريطانية: ستارمر وبايدن ناقشا الأوضاع في إسرائيل وغزة وأوكرانيا

لندن: ذكرت الحكومة البريطانية، في بيان، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر ناقش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التطلعات لوقف إطلاق النار على الفور في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف البيان أن بايدن وستارمر ناقشا أيضاً أزمة أوكرانيا، خلال اجتماع في البيت الأبيض، أمس الأربعاء.
(رويترز)
هه تمخض الجبل فولد فأرا هزيمة الأمريكان ستكون مزدوجة في غزة العزة و الصمود والبطولة وأوكرانيا التي ستعود إلى حضن روسيا القيصرية يا عينيا، وإن غدا لناظره قريب والأيام بيننا وبين أمريكا اللعينة الخبيثة وأوروبا العنصرية المنافقة التي تكيل بمكيالين ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀🐒
غريب والله غريب أمر هذه المجتمعات الغربية. هذا التساؤل يتبادر إلى الادهان في كل تصريح صحفي فيما يخص لقاءات كل مسؤول جديد أو رئيس غربي يتم انتخابه. فهم دائما ينشرون أنهم ناقشوا المشاكل والنزاعات المشتعلة في باقي دول المعمور وكأن هذه الأخيرة عناصر معاقة ولابد من رعايتها ومراقبة ما يجري بداخلها. الكل يعلم التفكك وإلانحطاط والتردي والتخبط ووو… الدي تعاني منه الكثير من هذه الدول الغربية ولكن التصريحات تتظاهر بأن كل شيء على ما يرام بينما الحقيقة أن مشاكلهم الداخلية تناقش في شقق خاصة ولا من رأى ولا من سمع على غرار غرف البنائين المنشقة عين الديانات منذ آل فرعون ما عدا الإسلام الدي عانى هو الأخير من انشقاق شيعي ولكن دون جدوى لحسن الحظ.