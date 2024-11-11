سياسة | دولي

الحكومة البريطانية: لن نسمح بـ”اختطاف” الفعاليات الثقافية والرياضية جراء معاداة السامية

11 - نوفمبر - 2024

ضباط شرطة في ساحة البرلمان، بالقرب من المسيرة الوطنية من أجل فلسطين في وسط لندن في 11 نوفمبر 2023. ا ف ب

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لندن: قالت الحكومة البريطانية إنها “لن تسمح باختطاف الفعاليات الثقافية والرياضية” بعد أن دعت إسرائيل مواطنيها في الخارج إلى تجنّب مثل هذه الفعاليات، في أعقاب “العنف” ضد مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام.

وزعم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أمس الأحد، إن جماعات مؤيدة للفلسطينيين تدعو إلى شن مزيد من الهجمات على الإسرائيليين واليهود في مدن أوروبية متعددة – منها المملكة المتحدة – “تحت ستار المظاهرات والاحتجاجات”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ورداً على ذلك، قالت الحكومة البريطانية إن الشرطة وأجهزة الأمن تعمل على “ضمان سلامة جميع الجاليات في هذا البلد”.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “لا مكان لمعاداة السامية في شوارعنا، ولن نسمح باختطاف الفعاليات الثقافية والرياضية من جانب الذين يسعون إلى نشر الكراهية.

وأضاف بأن “أولئك الذين يروّجون لهذا السمّ – سواء على أرض الواقع أو على الإنترنت – سوف يواجهون القوة الكاملة للقانون، وتواصل الشرطة والأجهزة الأمنية جهودها لضمان سلامة كل الجاليات في هذا البلد.”

(د ب أ)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 11:58 ص

    وهل ستتركون الصهاينة يستفزون العرب والمسلمين والأحرار وتتوقعون أن يقفوا مكتوفي الأيادي؟!

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  2. يقول غريب:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 1:42 م

    بريطانيا هي رأس الأفعى

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  3. يقول احمد الشمري:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 4:07 م

    استفزاز العرب والهتاف بالموت لهم من قبل ارهابيين ونازيين اليهود هو مقبول ولكن التصدي لهم ولطباعهم هو معاداة السامية

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  4. يقول فاكرين:
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 7:58 ص

    و لكن حكومة بريطانيا تسمح و تشارك بالابادة الجماعية ضد اطفال غزة

    رد

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