الحكومة البريطانية: نرى مخاطر على الأمن القومي في حصة اتصالات الإماراتية بـ”فودافون”

لندن: قالت الحكومة البريطانية إن حصة مجموعة اتصالات الإماراتية في فودافون تمثل خطرا على الأمن القومي فيما يتعلق بالعقود الحكومية للشركة البريطانية. وبحسب “رويترز” أضافت أنه يتعين على فودافون اتخاذ خطوات لإدارة المخاطر.

وفي أغسطس/ آب الماضي قال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اند الإماراتية إن الشركة قدمت عرضا لزيادة حصتها في فودافون إلى 20 بالمئة، وذلك في تصريحات لقناة سي.إن.بي.سي العربية يوم الأربعاء.

وتعمل المجموعة، التي كانت تُعرف سابقا باسم اتصالات، على زيادة حصتها تدريجيا في شركة الاتصالات البريطانية منذ أن اشترت حصة تبلغ 9.8 بالمئة مقابل 4.4 مليار دولار في مايو أيار 2022.

وبلغت حصتها حتى أبريل نيسان 14.61 بالمئة وفقا لإفصاح من هيئة الأوراق المالية.

وقال دويدار إن التعاون بين الشركة الإماراتية وفودافو) في انتظار الموافقات التنظيمية في البلدان التي تعمل فيها الشركة البريطانية.

ويشمل هذا اتفاقية لتنظيم العلاقات بين الشركتين، وكذلك إمكانية زيادة حصة المجموعة إلى 20 بالمئة، حسبما صرح دويدار.

وأضاف أنه يأمل في الحصول على هذه الموافقات خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

(رويترز)