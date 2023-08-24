الحكومة التونسية تتعهد بملاحقة مقترفي الجرائم الإلكترونية… والمعارضة تتهمها بإعلان الحرب على حرية التعبير

تونس – «القدس العربي»: دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع حد لـ”الانفلات” على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعهدت الحكومة بملاحقة مقترفي الجرائم الإلكترونية، وهو ما دفع المعارضة لاتهامها بإعلان الحرب على حرية التعبير في البلاد.

وكان سعيد أشرف الأربعاء على اجتماع مع وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال وقيادات أمنية، تناول الجرائم السيبرانية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، إلى جانب ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حدّ لهذا الانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي”، وفق الرئاسة التونسية. وأشار سعيد إلى أن “التهديد بالقتل وهتك الأعراض وبث الإشاعات والسب والشتم لا علاقة لها لا بحرية التفكير ولا بحرية التعبير، ولا تراجع في مواجهة هذا الانفلات عن هذه الحريات أو غيرها كما يشيع ذلك أصحاب بعض المواقع التي توصف بأنها اجتماعية. فهذه الحريات وغيرها ضَمِنها الدستور وسائر التشريعات الوطنية والصكوك الدولية ولكن لا مجال للتردد في إنفاذ القانون لأفعال يُجرّمها القانون”.

وبيّن أن “حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصا بأسمائهم ووظائفهم، ومثل هذا التزامن يدلّ على تدبير مسبق وتخطيط مرتّب تتولاه مجموعات هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار”.

ولاحقا، عقد وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، جلسات خصّصت لـ”اعتماد طريقة عمل مشتركة وناجعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها والتصدّي لصفحات التواصل الاجتماعي التي تسعى للمسّ من مصالح الدولة التونسية ومواطنيها عبر نشر الإشاعة والأخبار الكاذبة”.

وأكدت الوزارات المذكورة في بلاغ مشترك، أنّه “تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها”.

السلطة تعيش كابوسا

وحذّرت الوزارات الثلاث أنّ “كلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محلّ تتبع عدلي أو جزائي بأيّ طريقة كانت داخل أو خارج التراب التونسي، فإنّه يُعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها. وسيتم نشر قوائم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محلّ التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية”.

وأصدرت جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض) بيانا اعتبرت فيه أن البلاغ المذكور “يرتقي إلى مستوى إعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير في محاولة يائسة من السّلطة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأدائها والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الأزمة المالية والاجتماعية المحتدمة. وتأتي هذه المحاولة اليائسة بعد أن فشل المرسوم 54 سيّئ الصّيت في تحقيق هذا الهدف على الرغم من شدة العقوبات التي انزلها لردع حرية التعبير والتي بلغت عشر سنوات سجنا وغرامات مالية بمئة ألف دينار (الدولار حوالي 3 دنانير)”.

واعتبرت الجبهة أن خطاب سعيّد خلال هذا الاجتماع “يدل على أن السلطة تعيش وسط كابوس وهمي ترى فيه التآمر المزعوم في كل مكان وتبحث عن أكباش فداء تقدمهم إلى الرأي العام للتستر على عجزها التام في إدارة شؤون البلاد أو تقديم أدنى منجز حققته منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 25 جويلية/ تموز 2021”.

ديكتاتورية

ونوهت إلى أن “سياسة العصا الغليظة التي حولت البلاد إلى ديكتاتورية فجّة إنما تمثل محاولة للهروب إلى الأمام في طريق تعرض البلاد إلى خطر حقيقيّ لانهيار وشيك، بات اليوم حديث الساسة في كل المحافل الدولية، وهي تناشد كل القوى الحية في البلاد للنهوض وجمع الكلمة للدفاع عن الحريات العامة والفردية وإنقاذ تونس من خطر التفكك والانهيار وفتح طريق لإصلاح يؤمن لها الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي”.

وكتب القاضي حمادي الرحماني: “ألا يعلم رئيس الجمهورية وكذلك الوزراء الممضون على هذا البيان وخاصة وزيرة العدل بأن هذه الصفحات التي تساند الرئيس منذ سنتين وتتبجح بالقرب منه احترفت تشويه كل من لا يساند السلطة وخياراتها واحترفت خصوصا التشهير بالقضاة والقاضيات المتمسكين باستقلاليتهم وأولئك الذين يرفضون التعليمات السياسية وغير القانونية وأولئك الذين ينتقدون الحكم الفردي ووضع اليد على السلطة القضائية؟ وأن عشرات الشكايات منشورة ضد هذه الصفحات لا تزال تسير ببطء أو تراوح مكانها أو تدار بمماطلة مكشوفة دون أبحاث جدية وعميقة وبدون اللجوء إلى إنابات قضائية أو آليات التعاون الدولي؟”. وأضاف: “ألا يعلم رئيس الجمهورية ووزيرة العدل أن نفس تلك الصفحات هي التي مهدت لهما الطريق – عبر التشهير وهتك الأعراض والتلفيق – لإعفاء عشرات القضاة بجرة قلم بدون جرم اقترفوه أو أفعال مشينة أتوها سوى ما افترته تلك الصفحات وما افتعلته من سيناريوهات خيالية ومضحكة تلقفتها وزيرة العدل وصادق عليها رئيس الجمهورية ورتب عليها قرارات الإعفاء ثم حوّلتها الوزيرة إلى جنايات “خطيرة” وجرائم إرهاب وفساد؟”.

وتابع بقوله: “ألا تعلم وزيرة العدل أن الأبحاث أصلا مفتوحة منذ مدة في هذه الصفحات والقضايا مسجلة في خصوصها. وأنه يكفي السعي في استحثاث البحث والبت فيها ليتم كشف المشرفين عليها ومحاسبتهم – لو أرادت…أم أن ما يتحدث عنه البيان من إثارة التتبعات هو عدالة أخرى مختلفة – باختلاف المستهدف – وتتسم بأكثر “جدية” لأنها طالت هذه المرة الوزيرة نفسها والناطقين باسمها والمقربين منها وشخصيات نافذة في السلطة؟”.