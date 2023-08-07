الحكومة التونسية وأتباعها ينكرون وجود أزمة خبز… والمخابز غير المدعومة تحتج

■vتونس – الأناضول: تصاعدت في الآونة الأخيرة أزمة نقص الخبز في تونس وشوهدت طوابير طويلة أمام المخابز لمواطنين يرغبون في الحصول ولو على رغيف، ما دفع منظمات نقابية للدعوة لتنظيم وقفات احتجاجية.

وفي الوقت الذي يقول فيه محمد بوعنان، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية «إن الأزمة أصبحت من الماضي والخبز متوفر»، نظم نحو 1500 مخبز تابع لـ»المُجَمَّع المهني للمخابز العصرية» التابع لـ»كونفيدرالية المؤسسات المواطنة» (منظمة نقابية) وقفات احتجاجية أمس الإثنين أمام وزارة التجارة للمطالبة بتسوية وضعية المخابز التابعة له من حيث التزود بمادة الدقيق التي قرّرت الدولة منعه عنها.

وفي تصريحات للإعلاميين خلال الوقفة، قال محمد الجمالي رئيس المُجمَّع «نطالب بحقنا في العمل والكرامة». وأضاف «نحن مخابز لا نتمتع إلا بدعم حكومي قليل، أمام مخابز أخرى تأخذ الطحين بدعم 100 في المئة.. إجراءات الدولة أتت لتقصينا من المشهد وإحالة 18 ألف عامل على البطالة».

وتنتشر في تونس مخابز «مُصنَّفة»، أي تتلقى دعماً كاملاً من الحكومة، وأخرى عصرية، وهي المخابز الخاصة التي تعود لأفراد وشركات ولا تتلقى دعماً حكومياً إلا بنسب قليلة.

وبحسب المسؤول النقابي، فإن المحتجين أمام وزارة التجارة لن يعودوا «إلا عندما نأخذ حقنا.. نريد مقابلة رئيس الجمهورية لرفع المظلمة عنا.. مثلما استمع للأطراف الأخرى نريد أن يستمع لنا».

والأربعاء الماضي، قررت وزارة التجارة «تعليق بيع الفارينة (الطحين) الرفيعة، والسميد، لمحلات صنع الخبز المعروفة بالمخابز العصرية (نحو 1500 مخبز). وينكر محمد بوعنان وجود نقص في توافر الخبز ويقول «إن هذا الموضوع انتهى وكان موجوداً في الأسبوع الماضي». وأضاف في تصريحات خاصة للأناضول «هذا الأسبوع عدنا للخبز العادي ولم يعمل الآخرون (المخابز العصرية) وبعملنا نحن انتهت ظاهرة الطوابير».

وتابع «الدولة قالت لنا اعملوا وسنزودكم بأكثر فارينة (دقيق) مكانهم ( مكان المخابز العصرية غير المصنفة) فانتهى المشكل».

ونفى بوعنان ما يتردد من احتكار مادتي السميد والدقيق بالقول «ليس هناك تلاعب؛ إذا أعطونا الفارينة والسميد نصنع خبزاً». واعتبر أن «التلاعب هو عندما نصنع خبزاً أكثر سعراً…التلاعب من الآخرين الذين يأخذون دقيقاً بأسعار معينة ويرفعون السعر». وأكد بوعنان أن المطاحن تعمل والخبز متوفر ولا وجود لأي مشكل».

وحول المخابز التي تم إغلاقها، قال بوعنان «هذه المخابز المغلقة قد لا تكون لها رخص للعمل»، مشدداً على «أن المخابز غير المُصنَّفة ( تسمية الدولة للمخابز العصرية التابعة لكونفيدرالية المؤسسات المواطنة) هي سبب المشكل ولم يعد لها الحق في إنتاج أي رغيف». وأوضح بوعنان أن «الدولة تريد أن يأخذ المواطنون خبزا مدعما».

من جانبه يقول عبودة البرشاني، عضو الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، وصاحب مخبز، في مدينة صفاقس «في صفاقس ليس هناك طوابير والتزويد جيد من المطاحن وحتى المناطق السياحية بقرقنة والمحرس ( ولاية صفاقس) الأوضاع جيدة والخبز متوفر إلى العاشرة ليلاً».

وأضاف البرشاني في تصريحات للأناضول «الدولة تعطينا نصيبنا من الدقيق ويحصل تأخير أحياناً في المخابز التي تتزود من المطاحن في سوسة (شرق) أو قابس (جنوب شرق) ولكن ليس هناك طوابير في صفاقس».

في المقابل قال عمار ضيّة، رئيس منظمة الدفاع المستهلك في تونس (مستقلة) «إن موضوع ندرة الخبز مطروح منذ أكثر من سنة وقد تحدثنا حوله ونرغب في الوصول إلى حل جذري الآن». وأضاف «أولاً الخبز مادة حساسة تهم كل العائلات التونسية وفي كل مرة هناك ضبابية حول أسباب النقص فيه والأسعار والمخابز المصنفة والأخرى غير المُصنَّفة».

وتابع «المواطن البسيط لا يعرف ما يحدث. مخابز تبيع الرغيف الصغير بـ250 مليم (0.081 دولارا) وأخرى بسعر أغلى».

وقال أيضاً «اليوم وصلنا إلى وضعية طوابير أمام المخابز وممارسات مبالغ فيها في استغلال الظرف، خاصة ما حدث خلال عيد الأضحى حيث بيع الرغيف بسعر 500 مليم (0.166 دولار).

وفيما يخص أزمة الطوابير، قال ضيّة «من قبل كان التجار الصغار يبيعون الخبز، أما اليوم فلا يبيعون. لذلك يضطر كثير من الناس إلى التجمع أمام المخابز فقط».

وأضاف أن «الأمر وصل حتى الأرياف من حيث وجود الطوابير أمام المخابز وهناك من يقول أن البعض يقتني أكثر من حاجته من الخبز خوفا من فقدانه».

ووفق ضيّة فإن «المشهد يتضاعف في المناطق السياحية وأماكن الاصطياف».

وبالنسبة لمنظمته، يقول ضيّة «إنهم اتصلوا بوزارة التجارة التي قالت إنها ستجد حلولاً منها تشديد الرقابة على المخابز للحد من التلاعب بهذه المادة الحيوية وإجبار من يتلقى الفرينة (الطحين) المدعمة على إنتاج الكميات اللازمة من الخبز كامل أمس وهذا يقلل من ظاهرة الطوابير».

وحول علاقة الأزمة بالنقص الحاد في التزود بالحبوب من قبل الدولة، قال ضيّة «الجميع في العالم له مشكل تزود بالحبوب بفعل حرب أوكرانيا وروسيا». غير أن ذلك لا يوفر أي عزاء لمن يتهددهم فقد وظائفهم بسبب احتمال إقفال كثير من المخابز غير المُصنّفة، مثل

مراد حفيظ الي يعمل محاسباً في مخبز عصري في منطقة برج الطويل (ولاية أريانة – شمال العاصمة) الذي يجد وجد نفسه في حالة إحباط بعد قرار الدولة منع الطحين عن هذا الصنف من المخابز. ويقول «نحن 13 عاملا ًفي هذ المخبز. سنصبح عاطلين عن العمل، نحن نعمل في مخبز غير مُصنَّف ومنذ أيام لا نعلم ما هو مصيرنا».

وأضاف في حديث للأناضول وعلامات الحيرة بادية عليه «1500 مخبز وآلاف العمال ماذا سيفعلون؟».

وأوضح حفيظ «انا لست مع أصحاب المخابز العصرية ولا ضد المخابز المدعمة (المصنفة) ولكن ما هو مصيرنا نحن؟».

أما طارق حلاق من برج الطويل الذي كان في رحلة البحث عن الخبز فيقول «عندما أذهب صباحاً لأشتري الخبز أجد أن جميع المخابز مغلقة وانتظر ساعة ونصف لأحصل على الخبز».

ويضاف «المخبز بجانبنا في الحي مغلق ونحن نعمل أصلاً من أجل توفير الخبز لأبنائنا، ونحن في منطقة بعيدة عن مركز الولاية. ماذا سنفعل؟».

وتابع طارق «نحن نحبذ ألا تقع هذه الأزمة ونريد عندما نصل إلى المخبز نأخذ خبزنا ونعود إلى عملنا إلا أن الطوابير تضاعفت».

ويوم الخميس قبل الماضي، طالب الرئيس التونسي قيس سعَيِّد، حكومة بلاده باتخاذ «إجراءات عاجلة» تتعلق بأزمة الخبر، محملاً «لوبيات» لم يسمّها مسؤولية ذلك.

ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات مطمئنة من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.

ووجدت الحكومة الحل في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن هذا الأمر اعترضته عراقيل أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.