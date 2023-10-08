الحكومة الجزائرية ترد على الضجة المثارة في باريس: تدريس المقررات الفرنسية لم يكن قانونيا والدولة استعادت هيبتها

الجزائر- “القدس العربي”:

تمسكت الحكومة الجزائرية بقرارها منع تدريس المقررات الفرنسية في المدارس الخاصة بالبلاد، مستغربة الضجة المثارة حول ذلك في باريس، كون الأمر يتعلق، بإعادة ضبط حالة انفلات في هذه المدارس التي كانت تشتغل خارج القانون.

وأوضح وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد في ندوة حكومية بمقر وزارة الاتصال، في إجابته على سؤال حول الموضوع، أن دائرته الوزارية اكتشفت “مجموعة قليلة من المدارس الخاصة، تقوم بتدريس برنامج تعليمي أجنبي غير مرخص به رغم أن القانون يمنع ذلك، وطلبت من هذه المدارس الرجوع إلى القانون”، في إشارة إلى المنهاج الفرنسي.

وأبرز بلعابد أن “تحرك الوزارة جاء لجعل هذه المؤسسات تعمل في إطار القانون، ولم نستهدف برنامجا أو لغة أجنبية”، وأضاف أن المناهج التي تعتمدها وزارة التربية نابعة من ثقافة وتاريخ المجتمع الجزائري، “ولا يمكن تدنيسها بثقافة بلاد أخرى”، وفق تعبيره.

وفي تعقيبه، أعطى وزير الاتصال محمد لعقاب، بعدا سياسيا للموضوع، واعتبره بمثابة الانتصار لهيبة الدولة من جديد. وقال إن حقيقة القضية أن “هناك مناهج أجنبية في مدارس جزائرية”، متسائلا: “هل يسمح لنا نحن أن ندرس برامج جزائرية في بلدان أخرى دون وجود اتفاقية؟”.

وشدد لعقاب على أن “هذه مدارس جزائرية، وعليها تدريس المناهج الجزائرية، لكن ما حدث أنه خلال سنوات خلت، هناك مدارس خاصة استغلت تراجع هيبة الدولة ودرست برامج أجنبية”، مشيرا إلى أن “الدولة استرجعت هيبتها وألزمتها بتطبيق القانون”.

وقبل نحو أسبوع، تداولت صحف ووسائل إعلام فرنسية على نطاق واسع تعليمة لوزارة التربية الجزائرية قالت إنها تتضمن قرارا بالتخلي عن النظام التعليمي المزدوج في المدارس الخاصة الذي يمزج المناهج التعليمية الجزائرية إلى جانب الفرنسية.

ونقلت صحيفة لوفيغارو عن مدير مدرسة جزائرية خاصة، أن وزارة التربية الوطنية طلبت من مسؤولي هذه المؤسسات التعليمية الحد من العمل بـ”البرنامج المزدوج”، وهو برنامج يتيح الطلاب متابعة البرنامج التعليمي الفرنسي إلى جانب البرنامج الجزائري.

وترتب على ذلك، حسب الصحيفة، منع استعمال كتب مدرسية غير تلك الموجودة في البرنامج الذي أعدته الدولة الجزائرية، واحترام خمس ساعات من برنامج اللغة الأجنبية دون كتاب مدرسي معتمد من الجهات الرسمية. كما تقرر بحسبها، أيضا منع إجراء امتحانات الباكالوريا في “المدرسة الثانوية الفرنسية” بالعاصمة الجزائرية وإنما بالخارج، وتشديد شروط الالتحاق بالجامعات الجزائرية بالنسبة للجزائريين الحاصلين على البكالوريا الفرنسية عملا “بالمعاملة بالمثل”.

ويعود هذا الجدل اللغوي بين الجزائر وفرنسا في كل مرة تقدم فيها السلطات الجزائرية على خطوة تحاول تقليص نفوذ الفرنسية في البلاد والتمكين للإنجليزية خاصة في المناهج الدراسية في التعليم الابتدائي والجامعات، بوصفها لغة عالمية واسعة الانتشار عكس الفرنسية المحدودة في نطاق جغرافي ضيق.

ويثير ذلك قلقا خاصا لدى النخب الفرنسية التي تريد الإبقاء على نفوذ لغتهم في الجزائر التي تعد ثاني أكبر بلد يتحدث الفرنسية في القارة الإفريقية بعد الكونغو، حتى وإن كانت الجزائر لأسباب سياسية لم تنضم إلى منظمة الدول الفرنكوفونية.

وفي سياق ذلك، كلّف البرلمان (الجمعية الوطنية) الفرنسي النائب فريدريك بوتي، بمهمة استقصاء مكانة اللغة الفرنسية في الجزائر ومدى تراجعها بعد اعتماد الإنجليزية في مختلف مراحل التدريس بالبلاد.

وبين 18 إلى 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، زار النائب الجزائر، وتحدث عن وجود موقف دوغمائي من الحكومة الجزائرية بخصوص اللغة الفرنسية، زاعما أن الجزائريين يريدون إبقاء الفرنسية بينما حكومتهم تريد التمكين للإنجليزية.

وقبل أشهر، وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية خطة مستعجلة من أجل اعتماد الإنجليزية كلغة تدريس رئيسية في كامل جامعات البلاد بدءا من الموسم الدراسي الجاري، وهو قرار يدخل ضمن توجه عام للنهوض باللغة الإنجليزية خاصة في التخصصات العلمية التي ظلت تعتمد منذ الاستقلال على الفرنسية.

وفي العام الماضي، قررت الحكومة تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، بعدما كان التلميذ ينتظر لغاية السنة الأولى من التعليم المتوسط ليبدأ تعلم هذه اللغة، على عكس الفرنسية التي يبدأ تدريسها في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي.

ولا يخلو هذا التوجه من تجاذب سياسي على أعلى مستوى بين الجزائر وفرنسا. وخلال قمة الفرنكوفونية الأخيرة التي انعقدت مؤخرا بتونس، اعترف الرئيس إيمانويل ماكرون بأن لغة موليير شهدت تراجعا في استخدامها لدى الشعوب المغاربية على عكس ما كان عليه الوضع قبل 20 أو 30 سنة، مشيرا إلى أن ثمة أسبابا سياسية لهذا التراجع ووجود رغبة في استعمال لغات أخرى، وكذلك “وجود لغة إنجليزية سهلة الاستعمال”.