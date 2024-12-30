الحكومة السودانية تطالب الإمارات بالتوقف عن تزويد «الدعم السريع» بالمرتزقة والسلاح

الخرطوم-«القدس العربي»: جددت الحكومة السودانية اتهاماتها لدولة الإمارات بإشعال الحرب في السودان وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف أبريل/نيسان 2023. واستنكرت في بيان أصدرته وزارة خارجية الإمارات ما أسمته الجهود الدبلوماسية التركية لحل أزمة السودان، معتبرة ذلك محاولة للهروب من الحقيقة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن “العالم بأسره يعرف أن الإمارات مسؤولة بشكل مباشر عن كل الدماء التي أريقت وتراق في السودان، وما لحق بشعبه من تقتيل وتشريد وفظائع، وما تعرضت له بنياته الأساسية ومؤسساته الوطنية من تدمير”، متهمة إياها برعاية قوات الدعم السريع.

وأشارت إلى أنه في نفس يوم صدور هذا البيان، كانت قوات الدعم السريع تواصل قصف معسكرات النازحين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والمستشفى الوحيد العامل بها، مستخدمة المدفعية الثقيلة بعيدة المدى، والمسيرات الاستراتيجية، وأن تلك الأسلحة مصدرها الإمارات.

ووصفت دعوات الإمارات لإنهاء الأزمة في السودان بالادعاءات الجوفاء الكاذبة، مشيرة إلى أن ذلك لن يجدي نفعا في وجه الأدلة الدامغة التي تثبت تورطها في الحرب.

وتابعت وزارة الخارجية السودانية: “إنه في تطاول واستخفاف بالعقول، يتهم بيان الإمارات القوات المسلحة السودانية بالتجاهل الصارخ لمعاناة الشعب السوداني، لعدم مشاركتها في محادثات جنيف”.

وأشارت إلى أن أوضح علامات عدم جدية وجدوى اجتماعات جنيف كانت مشاركة الإمارات فيها، مضيفة: “لم يكن مفاجئا تصعيد قوات الدعم السريع مجازرها ضد المدنيين، مباشرة بعد تلك الاجتماعات، لأن راعيتها اعتبرت صانعة سلام، ونالت هي اعترافا وثناءً شجعها على مواصلة جرائمها”.

وقالت إن ترحيب السودان باستعداد تركيا للتوسط بينه وبين الإمارات، منبعه أن الأخيرة طرف في العدوان الذي يتعرض له، وأن أي جهد لإقناعها بأن تكف أذاها عن السودان وشعبه يستحق التشجيع والتعاطي الإيجابي معه، مشيرة إلى أن تركيا محل ثقة وتقدير السودان. واعتبرت أن المطلوب هو أن تتوقف الإمارات عن تزويد “الدعم السريع” بالأسلحة والمرتزقة وأن توجهها بوضع السلاح ليتحقق السلام في السودان.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عرض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مبادرة للتوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصدرت الإمارات بيانا رحبت فيه بالجهود الدبلوماسية لجمهورية تركيا لإيجاد حل للأزمة في السودان، مشيرةً إلى أنه يمثل أيضًا أولوية لدولة الإمارات.

وقالت إن تلك الجهود تظهر التزام تركيا العميق بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، والمساهمة في تعزيز العلاقات بين الدول، مؤكدةً استعداد أبو ظبي للتعاون والتنسيق مع الجهود التركية.

وقال مجلس السيادة السوداني إن رئيسه القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالا من الرئيس التركي عرض خلاله الوساطة بين الخرطوم وأبو ظبي، بعد اتهامات وجهتها الحكومة السودانية لدولة الإمارات بإشعال الحرب في السودان وتقديم الدعم اللوجيستي والعسكري لقوات الدعم السريع التي تقاتل الحكومة منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.

وأكد اردوغان استعداد بلاده للتوسط بين السودان ودولة الإمارات لإحلال الأمن والسلام في البلاد. وأشاد البرهان بمواقف تركيا الداعمة للسودان، مثمناً جهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم ومعالجتها للكثير من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي.

وحسب مجلس السيادة السوداني، رحب البرهان بأي دور تركي يسهم في وقف الحرب التي تسببت فيها “الدعم السريع”، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها، إن أردوغان أوضح أن تركيا يمكنها التدخل لحل الخلافات بين السودان والإمارات، مشيرة إلى تسليطه الضوء على المبادئ الرئيسية لتركيا مثل ضمان السلام والاستقرار في السودان، وحماية وحدة وسلامة أراضيه وسيادته، ومنع انجراف البلاد لتصبح ساحةً للتدخلات الأجنبية.

وتتهم الحكومة السودانية الإمارات باستخدام عشرات الآلاف من المرتزقة من عدة دول لإمداد قوات الدعم السريع، مشددة على “إنها ترعى مليشيا إرهابية تستوفي كل مقتضيات ذلك التصنيف”.

وفي 28 مارس/آذار الماضي، قدمت الحكومة السودانية شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي في مواجهة أبوظبي، متهمة إياها بالعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وطالبت الإمارات بالوقف الفوري لتجنيد “المرتزقة” وقطع الدعم العسكري واللوجيستي والإمدادات والمؤن عن قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها.

وحمل مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، في خطاب موجه إلى مجلس الأمن الدولي، دولة الإمارات تبعات الانتهاكات التي قال إن قوات الدعم ارتكبتها ضد الدولة والمواطنين.

واعتبر أبو ظبي شريكة في كل “الجرائم والفظائع” التي حدثت في السودان بما يترتب عليه مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي. وقال: “إن السلوك الإماراتي العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم دارفور، خاصة القرار 1591 المعني بحظر السلاح والقرارات الأخرى ذات الصلة”.

وتتهم الحكومة أبو ظبي برعاية الهجمات على مقار الدولة والبنى التحتية للبلاد بالتحالف مع عناصر أجنبية، مضيفة: “إنها شنت حربا ضد الدولة فضلا عن احتجاز الرهائن وتدمير الطائرات المدنية والاعتداء على المستشفيات والمقار الصحية واقتحام الأعيان المدنية ودور العبادة ومساكن المواطنين”.

وتشمل هذه الرعاية حسب وزارة الخارجية السودانية: “التمويل والتسليح وجلب المرتزقة وتوفير خدمات الدعاية الحربية، بالإضافة إلى شراء الولاء السياسي”. وأشارت إلى أن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول قرار مجلس الأمن 1519، الذي قالت الحكومة السودانية إنها اطلعت عليه، وأنه فصل كل أشكال الدعم التي تقدمها الإمارات لقوات الدعم السريع.

وقالت: “إن ممارسات المليشيا التي ترعاها أبوظبي- في إشارة لقوات الدعم السريع- أسوأ من الذي عرف عن تنظيمات داعش وبوكو حرام وجيش الرب”، متهمة إياها باختطاف واسترقاق النساء والفتيات لتزويجهن قسراً أو استعبادهن جنسياً فضلا عن العمالة المنزلية”.

واتهمتها كذلك بتجنيد الأطفال والقاصرين قسراً، مشيرة إلى تسليم الحكومة السودانية في سبتمبر/أيلول الماضي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ثلاثين من الأطفال الذين أسروا وهم يقاتلون إلى جانب القوات الدعم السريع.