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الحكومة السودانية تنفي إرسال مبعوث إلى إسرائيل لمناقشة جهود التطبيع

منذ ساعة واحدة

رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

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الخرطوم: نفت الحكومة السودانية، الخميس، إرسال أي مبعوث إلى إسرائيل، بعد أيام من تداول إعلام محلي خبر زيارة سرية للفريق أول الصادق إسماعيل، المبعوث الشخصي لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لتل أبيب الأسبوع الماضي، قال إنها لمناقشة جهود التطبيع مع إسرائيل.

وأكد وزير الإعلام السوداني خالد علي الإعيسر، في بيان أن “الحكومة السودانية أنها لم ترسل أي مبعوث إلى إسرائيل”، دون تفاصيل أخرى عن هوية المبعوث.

وأضاف، أن “ما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة”.

ودعا وسائل الإعلام إلى “تحري الدقة والموضوعية والمهنية وتجنب نشر معلومات غير موثوقة”.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع.

والثلاثاء، قال موقع صحيفة “الراكوبة السودانية” (إلكترونية خاصة) إنه “بعد أسبوعين من استعادة الجيش السوداني السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم، كشف مسؤول عسكري سوداني (لم يذكره) أن الصادق إسماعيل، مبعوث القائد العسكري عبد الفتاح البرهان، زار إسرائيل الأسبوع الماضي”.

وأضاف الموقع: “ظلت الزيارة سرية حتى اختتامها”.

وذكرت الصحيفة أن “الزيارة كانت تهدف إلى التنسيق مع إسرائيل بشأن كيفية الترويج للبرهان لدى الإدارة الأمريكية الجديدة وتخفيف التوترات مع دولة الإمارات العربية المتحدة”.

(الأناضول)

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