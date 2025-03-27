الحكومة السورية الجديدة تعلن غداً ولا تغيير في الخارجية والدفاع

دمشق ـ «القدس العربي»: أفادت مصادر «القدس العربي» بأن الرئاسة السورية ستعلن عن تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، غداً السبت، بعدما أكملت مشاوراتها.

وأضافت أن الحكومة الانتقالية السورية الجديدة تتألف من 22 حقيبة وزارية غالبية وزرائها جدد، من ضمنها 3 وزارات لن يطرأ أي تغيير عليها، وهي كل من وزارة الخارجية التي يرأسها أسعد الشيباني، ووزارة الداخلية التي يشغل منصب وزيرها علي كدة، واللواء مرهف أبو قصرة على رأس وزارة الدفاع.

وأكد المصدر أن منصب وزير الاتصالات سيشغله رجل الأعمال السوري عبد السلام هيكل، وهو رائد في قطاع التكنولوجيا والإنترنت، من مواليد دمشق 1978

كما كشف المصدر أن حمزة مصطفى مدير عام تلفزيون سوريا، مرشح لمنصب وزير الإعلام، دون معلومات مؤكدة على اعتماده في هذا المنصب، وذلك بعد اعتذار الإعلامي ماهر شرف الدين عن هذا المنصب.

ولفت إلى أن التشكيلة الوزارية التي سيعلن عنها تعتمد على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات من ذوي الخبرات، دون إقصاء أصحاب الكفاءات بناء على الانتماء العرقي أو الديني.

كما كشف المصدر، أن الساعات المقبلة ستشهد أيضا إعلان مجلس الإفتاء وتعيين المفتي العام لسوريا، حيث سيتولى منصب مفتي الجمهورية حسب المصدر الشيخ أسامة الرفاعي، كما يضم مجلس الافتاء الشرعي كلا من الشيخ أسامة الرفاعي، وعبد الفتاح البزم، وسهل جنيد، وراتب نابلسي، ونعيم عرقسوسي، وعبد الرحيم عطون، ومظهر لويس، وإبراهيم شاشو، وإبراهيم حسون».

وأشار إلى أن هذه القائمة غير نهائية، ومن الممكن أن تشهد تعديلا في بعض الأسماء.