الحكومة السورية تلغي ترخيص شركة طلال أبو غزالة بسبب إنكاره لجرائم نظام الأسد

دمشق: أصدرت وزارة المالية السورية قرارًا يقضي بإيقاف تجديد ترخيص شركة “طلال أبو غزالة وشركاه” في سوريا، وذلك بعد تصريحات إعلامية أدلى بها رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، أنكر فيها ما وصفته الحكومة بـ”الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم بشار الأسد”.

وجاء في القرار الصادر عن مجلس المحاسبة والتدقيق، والمنشور عبر المنصات الرسمية للوزارة، أن المقابلة التلفزيونية التي أجراها أبو غزالة مع قناة “المشهد” تضمّنت “عدم اعتراف بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري”، وهو ما اعتُبر مخالفًا للمادة 49 من الإعلان الدستوري.

وبناء على ذلك، قرر المجلس إيقاف تجديد الترخيص الممنوح لشركة “طلال أبو غزالة وشركاه” حتى إشعار آخر، مع السماح للشركة المرخصة حاليًا بمواصلة أعمالها المتعاقد عليها حتى نهاية عام 2025، تحت إدارة المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني، الذي يحق له التوقيع باسم الشركة.

كما تقرر منع الشركة من التعاقد على أي أعمال تخص عام 2026، ووقف الموافقات على تجديد الترخيص، مع السماح للمحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني بالاستمرار في مزاولة المهنة، وإمكانية منحه ترخيصًا مستقلًا لاحقًا.

وفي منشور عبر منصة “لينكدإن”، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنيه أن تصريحات أبو غزالة التي وصف فيها الجرائم المنسوبة للنظام السوري بأنها “فبركات إعلامية”، تتعارض بشكل صريح مع المادة 49 من الإعلان الدستوري، والتي تجرّم تمجيد نظام الأسد أو إنكار جرائمه أو التهوين من شأنها.

وأضاف برنيه أن الحكومة السورية ستتواصل مع المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية لإبلاغها بتحفظها على منح أي عقود مستقبلية لشركات أبو غزالة. كما أوضح أن التعاقد مع هذه الشركات سيُعدّ مخالفة لشروط الاستثمار في سوريا، التي ستُلزم المستثمرين بعدم التعامل مع شركاته في مجالي الاستشارات والتدقيق.

وختم الوزير بالتأكيد على احترام الدولة السورية لحرية الآراء السياسية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الحكومة لن تتساهل مع من ينكر تضحيات الشعب السوري وآلامه، مشيرًا إلى أن سوريا تمضي قدمًا في إعادة إعمارها “بعزة وكرامة”، وبما يضمن حياة كريمة لجميع مواطنيها.

(وكالات)