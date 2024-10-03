الحكومة العراقية تفتح حسابين مصرفيين لتلقي التبرعات لصالح الشعبين الفلسطيني واللبناني

بغداد: أفاد بيان للحكومة العراقية اليوم الخميس، بأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وأعضاء مجلس الوزراء أعلنوا التبرع براتب شهر لدعم الجهود الساعية إلى توفير الأموال اللازمة لاستدامة عملية الإغاثة للشعبين الفلسطيني واللبناني.

وذكر البيان أن الحكومة العراقية قررت فتح حسابين بالدينار العراقي في المصرف العراقي للتجارة “تي بي أي” باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء لإغاثة أهالي غزة وآخر باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء لإغاثة أهالي لبنان لإيداع تبرعات المواطنين والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال وكل النشاطات الاجتماعية التي تسهم في إغاثة الأشقاء، والتخفيف عنهم وسط ظروفهم الصعبة.

وأوضح البيان أنه سيتم “الإعلان عن التطبيق الإلكتروني الذي يمكن المتبرعين من المواطنين وموظفي الخدمة العامة ورجال الأعمال والقطاع الخاص من التبرع وتعزيز الحسابات دون الحاجة إلى مراجعة المصرف المحدد أو أحد فروعه، كما أن هذين الحسابين سيكونان خاضعين للتدقيق المستمر من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.

(د ب ا)