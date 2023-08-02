الحكومة العراقية تقرر سحب أدوية هندية تقول إنها ملوثة بمادة سامة

واشنطن: قال مسؤول بإقليم كردستان العراق إن السلطات الصحية العراقية بصدد سحب دواء شراب لعلاج نزلات البرد صنع في الهند بعدما وجدت أنه ملوث بمادة كيميائية سامة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ يوم الأربعاء.

وقال كوشر يونس، رئيس التسجيل في وكالة كردستان للرقابة على الأدوية، إنه تم البدء في سحب الدواء على مستوى البلاد، عقب خطوة مماثلة بالإقليم بدأت في الثلاثين من الشهر الماضي.

كانت وكالة بلومبرغ ذكرت الأسبوع الماضي أن عينة من دواء كولد أوت تم شراؤها في بغداد في شهر آذار/مارس الماضي احتوت على مستويات غير آمنه من مادة ايثيلين جليكول ، وهى مذيب صناعي سام .

(د ب ا)