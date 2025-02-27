الحكومة الفرنسية تتبنى موقف «اليمين» بإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر لسنة 1968… ومرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين

الجزائرـ «القدس العربي»: دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة في تاريخها بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به السلطات الفرنسية لمراجعة اتفاقات الهجرة التي تربط البلدين، وهو ما كان في السابق مجرد رغبة تطرحها أحزاب اليمين المحافظ واليمين المتطرف دون أن تؤثر في صانع القرار الفرنسي.

وجاء الإعلان عن القرار بشكل مفاجئ من قبل رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي يعتبر من الشخصيات المحسوبة على تيار الوسط. وقال المسؤول الفرنسي إن بلاده طرحت مهلة تتراوح بين شهر وستة أسابيع لمراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الجزائر وطريقة تنفيذها. وذكر في التفاصيل أن الحكومة الفرنسية ستقدم للجزائر قائمة “عاجلة” بأسماء الأشخاص المطلوب إعادتهم إلى بلادهم. وكشف عن إجراء “تدقيق وزاري” في سياسة إصدار التأشيرات، مؤكدًا أن باريس لا تسعى إلى تصعيد التوتر مع الجزائر، بل تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.

وأمام الضجة التي أثارها التصريح، عادت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، للقول إن باريس قدمت “يدًا ممدودة” للجزائر من خلال طلب مراجعة شاملة لاتفاقيات الهجرة بين البلدين، مشيرة إلى أن الجزائر “لم تحترم أبدًا” اتفاقيات 1968 الخاصة بتنظيم الهجرة. وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على علاقات دبلوماسية وسلسة مع الجزائر، في ظل التوترات المتزايدة بين البلدين. كما أوضحت أن فرنسا تتابع عن كثب وضع بعض الشخصيات الجزائرية، ومن بينها الكاتب بوعلام صنصال، مشيرة إلى إمكانية مراجعة تأشيراتهم.

لكن طريقة التعامل الفرنسية، قوبلت باستهجان رسمي في الجزائر في ظل عدم إطلاع الجانب الجزائري عبر القنوات الرسمية عن الرغبة الفرنسية المعلنة. واستغربت الخارجية الجزائرية في بيان لها، تعقيباً على تصريح وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا، عدم اإطلاعها باتخاذ تدابير تقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية بحق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة الجزائرية تعبر عن استغرابها ودهشتها إزاء هذا الإعلان الذي لم يتم إبلاغها به بأي شكل من الأشكال، رغم أن المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري – الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، تنص على ذلك. كما ذكرت أن السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل، باستثناء حالتين تم تسجيلهما في الآونة الأخيرة.

وأبرزت الخارجية الجزائرية أن السلطات الفرنسية تأسفت بشأن الحالة الأولى، بعدما استفسرت الجزائر عنها، ووصفتها بأنها حادث عارض ناتج عن اختلال وظيفي في التسلسل القيادي. أما الحالة الثانية، التي وقعت مؤخرًا، فلا تزال محل طلب تفسيرات مماثل وُجّه إلى السلطات الفرنسية.

وأضاف البيان أن الإعلان عن هذه الإجراءات، التي لم يتم إبلاغ الدولة الجزائرية بها، يمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر، غير أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على البلاد، التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال. وأكد أن الجزائر سترد على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية.

وذكرت الوزارة أن الجزائر أصبحت، على ما يبدو، محط مشاحنات سياسية فرنسية – فرنسية، يُسمح فيها بكل أنواع المناكفات السياسوية القذرة، في إطار منافسة يحرض عليها ويوجهها اليمين المتطرف. وحذرت من أن هذه الحركية، التي تستدرج فيها ليس فقط القوى السياسية الفرنسية بل أيضًا أعضاء الحكومة الفرنسية، سيكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية – الفرنسية.

وفي سياق ردود الفعل، استنكر عبد الوهاب يعقوبي، النائب الجزائري عن الجالية الجزائرية في باريس، في تدوينة له، ما وصفه الاستغلال السياسي الذي تتعرض له الجزائر على خلفية هجوم ميلوز (نفذه متهم جزائري الأصل)، معبرًا في الوقت ذاته عن تضامنه العميق مع الضحايا وعائلاتهم، ومؤكدًا أن هذا العمل الشنيع يستحق إدانة جماعية واضحة وصريحة.

وأوضح أن بعض المسؤولين الفرنسيين، وعلى رأسهم وزير الداخلية روتايو، يحاولون صرف الأنظار عن إخفاقاتهم الداخلية بجعل الجزائر كبش فداء، واصفًا ذلك بالمناورة غير الأخلاقية والخطيرة. وانتقد بشدة وسائل الإعلام الفرنسية، التي قال إنها تروج لتصريحات غير مؤكدة وكأنها حقائق مطلقة، مشيرًا إلى أن قنصليات الجزائر لم تتلقَّ أي تواصل رسمي للتحقق من الادعاءات التي تم تداولها في الأيام الأخيرة.

وأضاف النائب أن الجزائر كانت دائمًا واضحة في مواقفها، وترفض أن يُعامل مواطنوها وكأنهم مجرد طرود يتم ترحيلها دون أي اعتبار لحقوقهم. كما ذكّر بأن القضاء الفرنسي نفسه رفض، في عدة مناسبات، طلبات وزير الداخلية بخصوص هذه القضايا، معتبرًا أن الجزائر تبدو وكأنها تفهم القوانين الفرنسية أفضل من روتايو، الذي كان من بين من صوتوا عليها.

كما ندد يعقوبي بشدة بمحاولات شيطنة الجالية الجزائرية في فرنسا، محذرًا من أن استغلال هذا الحدث الأليم لأغراض سياسية داخلية، يعرض أبناء الجالية للخطر ويخلق مناخًا عدائيًا مقلقًا، معتبرًا ذلك تصرفًا غير مسؤول وغير مقبول.

أما فيما يخص الهجمات المتكررة على الجزائر، فقد شدد النائب على أن الرد سيكون في الوقت المناسب، مؤكدًا أن الجزائر لا تخضع للضغوط أو الابتزاز، وأنها ستظل دائمًا تفضل الحوار كونه السبيل الوحيد والفعال لمعالجة هذه القضايا.

وأكد في تصريحه أن المسؤولين الفرنسيين يجب أن يركزوا على إخفاقاتهم الداخلية بدل البحث عن مواجهات عقيمة، مشيرًا إلى أن منفذ هجوم ميلوز، سواء تم ترحيله أم لا، كان ينبغي أن يكون تحت المراقبة، ما يعني أن الهجوم يعكس قبل كل شيء فشل السلطات الفرنسية التي لا ينبغي لها أن تحاول التنصل من مسؤولياتها وإلقائها على الجزائر. وختم قائلًا: “كفى استغلالًا سياسيًا ومناورات غير أخلاقية. لقد آن الأوان لكي ينهض رجال الدولة الحقيقيون ويتحرك الدبلوماسيون المتمرسون!”.

وقد يكون أول ضحية للأزمة الفرنسية الجزائرية الحالية اتفاق الهجرة لسنة 1968 الذي يتيح بعض الامتيازات للمهاجرين الجزائريين في فرنسا. لكن هذا الاتفاق لا يبدو في المقابل مصيرياً بالنسبة للسلطات الجزائرية، حيث سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن وصف هذا الاتفاق بأن مجرد فزاعة وهو قوقعة فارغة، على حد وصفه.

ومن الامتيازات الواردة في اتفاقية 1968 التي تثير امتعاض الساسة الفرنسيين، حصول الجزائريين على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج والتسهيلات الخاصة بممارسة مهنة حرة والحصول على إقامة لمدة 10 سنوات بموجب ذلك. كما يمكن للجزائري بعد 10 سنوات من إثبات الوجود في فرنسا، أن يسوي وضعيته والحصول على كامل حقوقه حتى وإن دخل فرنسا بطريقة غير شرعية.