الحكومة الفرنسية تتخلى عن زيادة الضرائب على الوقود

منذ 13 دقيقة
الحكومة الفرنسية تتخلى عن زيادة الضرائب على الوقود

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باريس: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن حكومته تخلت عن زيادة الضرائب على الوقود بعد أن علقت العمل بها لستة أشهر فقط وذلك في أعقاب احتجاجات عنيفة.

وقال لمجلس النواب بالبرلمان “الحكومة مستعدة للحوار.. لأن هذه الزيادة الضريبية أسقطت من مشروع قانون ميزانية 2019”.

وكانت الحكومة قالت، في وقت سابق اليوم، إنها لن تغير نسخة مشروع قانون الميزانية المعروضة حاليا على مجلس الشيوخ، والتي أسقطت زيادة الضرائب على الوقود.

وفي حين أوضح فيليب في البرلمان أن الزيادة لن تكون متضمنة في مشروع قانون الميزانية، لكنه لم يفصح عما إذا كان سيجري ضمها لاحقا في 2019 في تحديث للميزانية.

(رويترز)

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