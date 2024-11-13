الحكومة الفرنسية تتمسّك بإقامة حفل لدعم إسرائيل.. لكن الضغوط نجحت بمنع مشاركة سموتريتش

باريس- “القدس العربي”: رغم ضغوط منظمات غير حكومية، وحزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، من أجل إلغائه، تمسّكت الحكومةُ الفرنسية بإقامة الحفل الذي تنظمه جمعية “إسرائيل إلى الأبد” الفرنسية، الداعمة القوية للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء هذا الأربعاء، بباريس لجمع الأموال للجيش الإسرائيلي.
هذا الحفل، تم تقديمه على أنه “تعبئة القوى الصهيونية الناطقة بالفرنسية في خدمة قوة وتاريخ إسرائيل”، على هامش تجمع مؤيد لإسرائيل بمبادرة من حركة Betar الشبابية الصهيونية اليهودية المتطرفة.
لكن، على ما يبدو، نجحت الضغوط في إلغاء مشاركة بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، الذي أدى الإعلان عن حضوره الحفل، في البداية، إلى استنكار العديد من الجمعيات والسياسيين.
فقد أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مساء الثلاثاء، على قناة TF1، أن هذا الوزير، الذي يدير الضفة الغربية المحتلة، ويُسرّع الاستيطان، وينفي وجود الشعب الفلسطيني، “لن يكون حاضرًا في هذا الحفل”.
🔴 « Nous ne nous rendrons jamais ! » – Intervention de Mathilde Panot au Trocadéro pour l’annulation du gala des génocidaires prévue le 13 novembre à Paris avec le criminel de guerre et ministre de Netanyahu, Bezalel Smotrich
« Dans la nuit la plus sombre, partout s’élève des… pic.twitter.com/lwYXEW6SGX
— L’insoumission (@L_insoumission) November 7, 2024
وهذا ما أعلنه المتحدث باسم بتسلئيل سموتريتش، مؤكدًا أن الأخير “لن يسافر إلى فرنسا في نهاية المطاف”.
وكانت المحكمة الإدارية، التي لجأ إليها معارضو هذا الحدث، قد قضت بأنه “نظرًا لعدم ثبوت وجود تهديد واضح ووشيك، يرى قاضي الإجراءات المستعجلة أن الشروط غير متوافرة ليتمكن من أن يأمر الشرطة بمنع الحفل”.
وتمت الموافقة على الحفل، يوم الأحد الماضي، من قبل الشرطة. وشاءت الصدف أن يقام عشية مباراة كرة القدم التي ستجمع، مساء هذا الخميس، المنتخبين الفرنسي والإسرائيلي لكرة القدم في ستاد دو فرانس بباريس، رغم الدعوات العديدة لإلغائها هي الأخرى.
ونُظمت، يوم الخميس الماضي، في ساحة تروكاديرو الباريسية، وقفة ضد إقامة هذا الحفل، وذلك بدعوة من حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، وتجمع الطوارئ من أجل فلسطين، والاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، للتنديد بهذا الحفل.
شخصيات من حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي طالبت بإلغاء هذا الحفل، وندّدت بوجود “ضيفه الاستثنائي”، الوزير اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، المعروف بتصريحاته وأفعاله المتعلقة بالإبادة الجماعية في غزة، ولا سيّما رغبته في تجويع سكان غزة.
وفي عريضة نُشرت في صحيفة “ليمانتي” الفرنسية، دعا مؤسّسو جمعية “صوت يهودي آخر” (UAVJ) الدولة الفرنسية إلى أن تعلن أن بتسلئيل سموتريتش شخصٌ غير مرغوب فيه، معتبرة أن هذا الوزير، العنصري بشكل علني، وأحد مجرمي الحرب الذين أدانتهم “محكمة العدل الدولية”، ليس من المقبول رؤيته على الأراضي الفرنسية، حتى لو تمت دعوته بصفته الخاصة.
Des centaines de manifestants pro-palestiniens se rassemblent au Trocadéro à Paris pour dénoncer la tenue d’un gala d’« Israël Is Forever » en présence du ministre israélien Bezalel Smotrich.#Palestine #Israel #Gaza pic.twitter.com/8c5vSLTDYd
— Luc Auffret (@LucAuffret) November 7, 2024
فرنسا التي تدعي حقوق الإنسان والمساواة والعدالة تريد إقامة حفل لدعم الإبادة وقتل الأطفال والنساء في غزة
رغم تهافت بعض العواصم العربية لإقامة علاقة مميزة معها
تبا لحقارة ما نراه وما نسمعه ولا يحرك فينا ضميرا ولا ضجيجا صاخبا – لا حول ولا قوة إلا بالله –
يجب على الجاليات العربية والاسلامية الضغط على الحكومة الفرنسية
كما يجب الدول العربية مقاطعة فرسا
إقتصاديا وسياسيا وعند ذلك ستتراجع عن دعم هذا الكيان
الصهاينة على قلب رجل واحد كما قال الله تعالى :قاتلوا المشركين كافة كما يقتلوكم كافة ،المصيبة فيمن يتولونهم من العرب .
مسلم عربي:
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نوفمبر 13, 2024 الساعة 6:19 م
إنه دفاع عن النفس ، فحزب الله يقوم بالدفاغ غن لبنان وسكانها.وهو حق مشروع .وعلى المعتدي أن ينظر في تصرفه الهمجي والوخشي غلى الشعب اللبناني .فمن بدأ العدوان هم الصهتينة ورحم الله حسن نصر الله الذي بنى مقاومة صلبة ومرمنة بقضيتها .فالصهاينة هم من قالوا أنهم يريدون الحرب .فقالت المقومة الإسلامية حنا لها والميدان هو القول الفصل .ويبقى الفرق بين المقاومة بلبنان أنها تقاوم الجيش الصهيوني …….في الصهاينة يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ من الجو وتدمير البمباني على سكانها .
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فرنسا هي من جهزت الكيان الصهيوني بالقنبلة النووية .