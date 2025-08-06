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الحكومة الفرنسية تلجأ إلى القضاء بعد أن أشعل رجل سيجارته من شعلة الجندي المجهول- (فيديو)

منذ 35 دقيقة

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باريس- “القدس العربي”:

في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد رجل يشعل سيجارته باستخدام شعلة الجندي المجهول. ففي الفيديو، يظهر شخص يتجاوز الحواجز المحيطة بقبر الجندي المجهول، ثم ينحني نحو الشعلة ليشعل سيجارته.

وفقًا لوسائل إعلام فرنسية فقد صُورت المشاهد بواسطة سائحة لاتفية كانت في زيارة إلى باريس يوم الإثنين الماضي قبل الساعة التاسعة مساءً بقليل، ونُشرت لأول مرة على منصة تيك توك، ثم تم تداولها على نطاق واسع على منصة إكس. وقالت المرأة التي تُقدّم نفسها على أنها مصورة الفيديو لصحيفة “لوفيغارو”: “لم يبد عليه أنه كان في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، بل على العكس، كان يبدو واعيًا تمامًا بما يفعله، وفخورًا بما قام به”.

وردًا على ذلك، طالبت الوزيرة المنتدبة لشؤون الذاكرة والمحاربين القدامى، باتريسيا ميراليس، بإحالة القضية إلى القضاء لتحديد هوية الشخص. قالت الوزيرة في منشورها: “هذه الشعلة ليست لإشعال السجائر، بل هي تسهر على تضحيات ملايين جنودنا”. وأضافت: “ما حدث ليس مجرد تصرف غير حضاري، بل هو إساءة صريحة لذاكرة الذين ضحّوا بحياتهم من أجل فرنسا”، وأكدت أن “ذاكرة فرنسا لا تُهان دون عواقب”.

وقد أثار مقطع الفيديو استياءً شديدًا، لا سيما من اليمين المتطرف في الساحة السياسية.

أعلن وزير الداخلية، برونو روتايو، يوم أمس الثلاثاء، أن الرجل المشتبه في إشعاله لسيجارته بواسطة شعلة الجندي المجهول قد وُضع قيد الحجز الاحتياطي.

للتذكير، يُعاد إشعال شعلة الجندي المجهول بشكل رسمي كل عام خلال مراسم إحياء ذكرى هدنة الحرب العالمية الأولى، وهي شعلة ترمز لتكريم جميع الجنود الفرنسيين الذين سقطوا في ميادين القتال.

وقال المؤرخ نيكولا أوفنشتادت، في مقابلة عن تلفزيون “بي ف م تي في”: فكرة الشعلة تتمثل في أن “يبقى الجندي المجهول حاضرًا دائمًا، ويُقام له طقس دائم من التقدير والتكريم”.

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