الحكومة الفرنسية تلجأ إلى القضاء بعد أن أشعل رجل سيجارته من شعلة الجندي المجهول- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”:

في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد رجل يشعل سيجارته باستخدام شعلة الجندي المجهول. ففي الفيديو، يظهر شخص يتجاوز الحواجز المحيطة بقبر الجندي المجهول، ثم ينحني نحو الشعلة ليشعل سيجارته.

Cet individu allume sa cigarette sur la tombe du Soldat inconnu à #Paris Qu’elle ignominie.

Il souille la mémoire de nos soldats🇫🇷qui ont versé leur sang pour notre liberté. pic.twitter.com/s8lxcjl9Pn — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) August 5, 2025

وفقًا لوسائل إعلام فرنسية فقد صُورت المشاهد بواسطة سائحة لاتفية كانت في زيارة إلى باريس يوم الإثنين الماضي قبل الساعة التاسعة مساءً بقليل، ونُشرت لأول مرة على منصة تيك توك، ثم تم تداولها على نطاق واسع على منصة إكس. وقالت المرأة التي تُقدّم نفسها على أنها مصورة الفيديو لصحيفة “لوفيغارو”: “لم يبد عليه أنه كان في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، بل على العكس، كان يبدو واعيًا تمامًا بما يفعله، وفخورًا بما قام به”.

وردًا على ذلك، طالبت الوزيرة المنتدبة لشؤون الذاكرة والمحاربين القدامى، باتريسيا ميراليس، بإحالة القضية إلى القضاء لتحديد هوية الشخص. قالت الوزيرة في منشورها: “هذه الشعلة ليست لإشعال السجائر، بل هي تسهر على تضحيات ملايين جنودنا”. وأضافت: “ما حدث ليس مجرد تصرف غير حضاري، بل هو إساءة صريحة لذاكرة الذين ضحّوا بحياتهم من أجل فرنسا”، وأكدت أن “ذاكرة فرنسا لا تُهان دون عواقب”.

وقد أثار مقطع الفيديو استياءً شديدًا، لا سيما من اليمين المتطرف في الساحة السياسية.

أعلن وزير الداخلية، برونو روتايو، يوم أمس الثلاثاء، أن الرجل المشتبه في إشعاله لسيجارته بواسطة شعلة الجندي المجهول قد وُضع قيد الحجز الاحتياطي.

L’homme qui a profané la tombe du Soldat inconnu en allumant une cigarette avec la flamme du souvenir a été interpellé à Paris pour violation de sépulture, tombeau, urne ou monument édifié à la mémoire des morts. Il a été placé en garde à vue et a reconnu les faits. À la suite du… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 5, 2025

للتذكير، يُعاد إشعال شعلة الجندي المجهول بشكل رسمي كل عام خلال مراسم إحياء ذكرى هدنة الحرب العالمية الأولى، وهي شعلة ترمز لتكريم جميع الجنود الفرنسيين الذين سقطوا في ميادين القتال.

وقال المؤرخ نيكولا أوفنشتادت، في مقابلة عن تلفزيون “بي ف م تي في”: فكرة الشعلة تتمثل في أن “يبقى الجندي المجهول حاضرًا دائمًا، ويُقام له طقس دائم من التقدير والتكريم”.