الحكومة الفرنسية: “لا نكتب” المواد الإخبارية لوكالة فرانس برس

باريس: أكدت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك ردا على استفسار من نائب يميني متطرف من حزب “التجمع الوطني” (الجبهة الوطنية سابقا) الثلاثاء منتقدا فيه وكالة فرانس برس لعدم وصفها حركة حماس بشكل مباشر بـ”الإرهابية”، أن الحكومة “لا تكتب” و”لا تصحّح المواد الإخبارية لفرانس برس”.

وقالت الوزيرة “رغم أن وزارة الثقافة تموّل جزئيا وكالة فرانس برس، فإن فرانس برس ليست وكالة حكومية، إنها وكالة أنباء مستقلة”.

من جهته، أوضح مدير الأخبار في وكالة فرانس برس فيل شيتويند أن “وكالة فرانس برس تضع إرشاداتها التحريرية باستقلالية تامة. نحن نعتمد الصحافة الميدانية والحقائق والوصف الواقعي للأحداث، وهي تتضمن أشياء فظيعة”.

وفي ما يتعلق بحماس، تحدد وكالة فرانس برس في المواد الإخبارية التي تنشرها أن الحركة مصنّفة إرهابية “خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإسرائيل”.

ووفق سياستها التحريرية، لا يجوز للوكالة أن تصف أي حركة أو مجموعة أو فرد على أنه إرهابي. وهي تقوم بذلك فقط نقلا عن مصدر وباستخدام علامات اقتباس، وفق ما ذكرت الوكالة في بيان السبت.

وذكّرت ريما عبد الملك بأن “فرنسا حددت بوضوح شديد أن حماس مجموعة إرهابية، كما فعل الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول”.

من جهتها، أوضحت وكالة فرانس برس أنه “مثل وكالتَي رويترز وأسوشييتد برس، تعمل منذ أكثر من 20 عاما بموجب هذه التعليمات بعدم استخدام كلمة الإرهاب للتمسك بالحقائق”، كما أضافت الوزيرة.

وتابعت عبد الملك “الحقائق الموصوفة في حالة هجمات حماس الهمجية واضحة بما يكفي لكي يفهم الجميع أنها أعمال إرهابية”.

وشددت بالقول “أنا أفهم أن خيار عدم استخدام كلمة إرهابي قد يثير جدلا وسوء فهم وسخطا”، لكن “الحكومة لا تكتب المواد الإخبارية لوكالة فرانس برس ولا تصححها”.

(أ ف ب)