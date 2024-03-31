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الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام عباس- (صور وفيديو)

31 - مارس - 2024

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رام الله: أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى مساء الأحد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وصادق عباس نهاية الأسبوع المنصرم على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.

واختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.

وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية “تكنوقراط” ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.

حسب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) فان أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي في العام 2018 إثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون “في ظل غياب المجلس التشريعي”.

وأصدر عباس قرارا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.

وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى “حوالى 7 مليارات دولار أمريكي” من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.

وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصا الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى نددت منتصف الشهر الجاري بتعيين الرئيس محمود عباس مقرّباً منه رئيساً للوزراء.

وقالت حماس في بيان إنّ “تعيين حكومة بدون توافق وطني هو خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون وتعمّق الانقسام” بين الفلسطينيين.

وقالت الحكومة الجديدة إنها “ستحارب الفساد”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 31, 2024 الساعة 8:53 م

    فهل سترضى عنها حكومة عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي لننتظر ونراقب ما سيحدث في قادم الأيام يا إخوان ✌️🇵🇸💪

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  2. يقول nasser . aburashed:
    مارس 31, 2024 الساعة 9:32 م

    حكومات العبث والسراب – حكومات علي ماذا؟ – القانون الدستوري يستلزم ارض وشعب ودوله ليتححق مفهوم الدوله بالمعني القانوني

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      أبريل 1, 2024 الساعة 7:05 م

      عصابة الأمريكان والبريطان والألمان يذرون الرماد في العيون لأجل إطالة عمر دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸

  3. يقول nasser . aburashed:
    مارس 31, 2024 الساعة 9:34 م

    تصحيح – ارض وشعب وحكومه ٠٠٠٠٠٠

    رد

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