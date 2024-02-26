سياسة | عربي | فلسطين

الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها للرئيس محمود عباس 

26 - فبراير - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، أنه قدّم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله: “وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/2024، واليوم أتقدم بها خطيا”.

وأوضح أن “هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس”.

وأضاف: “ويأتي في ظل ما يواجهه شعبنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامنا السياسي من هجمة شرسة، وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها، والخنق المالي غير المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية، وبلا محتوى سياسي”.

واستدرك قائلا: “سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم”.

وقال: “وعليه، فإنني أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني- فلسطيني، مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين”.

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  1. يقول عبدالحق عبدالجبار:
    فبراير 26, 2024 الساعة 8:56 ص

    يا خبر اليوم بفلوس غدوة ببلاش … وقولوا قالها عبدالحق عبدالجبار

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  2. يقول عبد الله شيبان:
    فبراير 26, 2024 الساعة 9:14 ص

    ومتى سيستقيل عباس؟

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  3. يقول إبن آكسيل:
    فبراير 26, 2024 الساعة 9:26 ص

    فلسطين في حاجة إلى حكومة سياسيين بامتياز لا تكنوقراط …. و يجب اعتماد الديمقراطية القاعدية التشاركية كما في تونس أخيرا …هذا هو الحل في عالمنا اليوم ….

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  4. يقول ماجدة:
    فبراير 26, 2024 الساعة 9:47 ص

    ابطال عادو ا للتو من الجهاد الوطني في غزة..
    يحتاجون لاستراحة محارب.

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  5. يقول محمد:
    فبراير 26, 2024 الساعة 10:15 ص

    الاستقالة جاءت استجابة لمطلب الكيان الصهيوني

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  6. يقول Wajiha Said:
    فبراير 26, 2024 الساعة 10:26 ص

    هكذا الحقيقة تتكلم عن نفسها بنفسها
    وأوضح أن هـذا القرار يأتي خطيا الآن في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهل غزة بعد كل هذا الدمار الجحيمي والقتل البهيمي بعشرات الآلاف من الأرواح من كافة الأعمار وخاصة النساء والأطفال…

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