الحكومة الفلسطينية تنهي تقرير الأضرار النهائي لمخيم جنين خلال أسبوعين

غزة – رام الله- “القدس العربي”:

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إن التقرير النهائي حول الاضرار الكاملة التي لحقت بمخيم جنين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، سيكون جاهزا خلال أسبوعين.

وقال الصالح في مقابلة مع “تلفزيون فلسطين”، إنه خلال اجتماع عقد الأحد للجنتي حصر الأضرار، وإعادة الإعمار المشكَّلة من مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي تم الاتفاق على آليات العمل وتوزيع المهام لكافة اللجان.

وقال “سيتم التوقيع على ما سيتم هدمه من أبنية آيلة للسقوط ليتم إزالتها، وكافة الفرق تعمل في الميدان”.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن هناك حاجة إلى 4 كيلومتر من الكوابل التي ستقوم شركة كهرباء الشمال بتوصيلها، وقال “بالتالي ستكون مشكلة الكهرباء قريبة من الانجاز التام”.

وأشار وهو يتحدث عن حل مشكلة المياه هناك، بعد تضرر الخطوط الناقلة، إلى وجود العديد من الصهاريج التي يتم نقل المياه خلالها، وقال “تم تزويد مئات المنازل بخزانات مياه بلاستيكية، وتقوم البلدية وطواقم الدفاع المدني بنقل المياه بشكل متتابع لمخيم جنين وبعض الأجزاء للمدينة”.

وأوضح أن لجنة إعادة الإعمار بدأت بالتواصل والتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، مبينا أن دور ومسؤولية “الأونروا” حول المنازل التي سيتم اصلاحها سيكون واضحا خلال نهاية الأسبوع الحالي.

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية، قال إن الرئيس محمود يتابع مع الحكومة يوميا عمل اللجان المشكلة لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين والمدينة، لافتا إلى أن هذه اللجان تعمل على مدار الساعة، وقال “وجدنا دمارا كبيرا في الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والمباني الخاصة والعامة، وغيره”.