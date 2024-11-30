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فصائل المعارضة تتوغل في مدينة حماة وسط انسحاب أرتال لقوات النظام نحو حمص- (فيديو)

30 - نوفمبر - 2024

صورة محترقة لرئيس النظام السوري بشار الأسد في حلب

هبة محمد
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“القدس العربي”: قالت إدارة غرفة عمليات المشتركة لفصائل المعارضة إن قواتها “تتقدم بشكل كبير على مختلف المحاور في أرياف حماة وحلب، وسط حالة انهيار كبير في صفوف العدو، وانسحاب سريع له من عشرات المواقع الهامة، تزامن ذلك مع انشقاق عشرات العناصر”.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن فصائل المعارضة سيطرت على بلدات هامة في ريف حماة الشمالي، وهي مورك واللطامنة وكفرزيتا وكفرنبودة وحلفايا وقلعة المضيق وصوران وطيبة الإمام، كما وصلت إلى مدينة حماة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الفصائل تتقدم في ريف حماة الشمالي والغربي على حساب قوات النظام التي تنسحب بشكل متسارع من مواقعها في الكثير من المدن والبلدات والقرى، حيث واصلت القوات المهاجمة تقدمها ودخلت حتى الآن أكثر من 15 مدينة وبلدة في ريف حماة كان آخرها مدينتي السقيليية ومحردة ذات الغالبية “المسيحية”، بالإضافة لمدينة طيبة الإمام ومنطقة جبل شحشبو الذي يضم العديد من القرى، كما رصد انسحاب كبير لنحو 15 رتلاً عسكرياً من حماة باتجاه حمص.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم السبت إن القوات الجوية نفذت ضربات على مقاتلي المعارضة السورية دعما لقوات النظام وسط تقدم سريع للقوات المناهضة لبشار الأسد حليف موسكو.

ويأتي هذا التقدم تزامناً مع انسحابات متتالية لقوات النظام من مواقعها في مدينة حماة ومطار حماة العسكري والعديد من المناطق الأخرى، إضافة لفرار العديد من العناصر من رتل عسكري دفعته به قوات النظام من حمص باتجاه حماة.

وتمكنت هيئة تحرير الشام والفصائل العاملة معها ضمن عملية “ردع العدوان” من السيطرة على العديد من المدن والبلدات في ريف حماة الشمالي من بينها حلفايا، مورك، اللطامنة، كفرزيتا، قلعة المضيق، كفرنبودة، كرناز، لحايا، البويضة، لطمين، صوران، المغير، معردبس، بعد تقدمها إليها بالتزامن مع انهيار وانسحاب قوات النظام بشكل سريع منها.

واليوم السبت،أصدرت الحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا، بيانا، أعلنت فيه إطلاق عملية عسكرية جديد تحت اسم “فجر الحرية” في ريف حلب الشرقي.

وقال البيان: في ظل استمرار النضال الوطني لتحرير الأرض السورية من براثن الاستبداد والاحتلال والإرهاب وبعد مشاركة فصائل الجيش الوطني السوري في تحرير مدينة حلب، تعلن الحكومة السورية المؤقتة إطلاق عملية فجر الحرية.

وأكد البيان أن الهدف من العملية العسكرية تحرير المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري وميلشيات قوات سوريا الديموقراطية (قسد).

وأضاف: لقد أثبتت هذه المعارك، مرة أخرى، أن إرادة الشعب السوري أقوى من كل محاولات الاستبداد والهيمنة التي تسعى لإخضاعه، وأن هذا النظام الذي يدعى الانتصار على شعبه، ويرفض كل حلول السياسية المطروحة.

وأفاد البيان بأن العمليات مستمرة لتحرير سوريا وإعادة المهجرين قسراً إلى ديارهم، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين السوريين والضغط على النظام وداعميه لوقف انتهاكاتهم ضد الشعب السوري، كما أكد على الالتزام بوحدة واستقلال الأراضي السورية، ورفض كل أشكال الاحتلال والتقسيم.

بموازاة ذلك، أعلنت القيادة العسكرية لمعركة “فجر الحرية” بقيادة وحدات الجيش الوطني السوري السيطرة على مطار كويرس العسكري واغتنام 5 دبابات وعربة شيلكا ومدفع 57.

وأكدت القيادة السيطرة على الفوج 111 والكلية الجوية، ومطار كويرس التدريبي، ومساكن الضباط، وصولا إلى إحكام السيطرة على استراد حلب- الرقة.

وبحسب مصادر محلية، فقد سيطر الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، السبت، على 20 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي، بعد مواجهات مع قوات النظام و”قوات سوريا الديمقراطية”.

وأعلن الجيش الوطني انتزاع السيطرة على مدينة تادف، وقرى طومان، وشماوية، وشيخ دان، وخربشة، وعين جحش، والقطر، وعران، ودير قاق، وبريج، والتفريعة الكبيرة، وفيخة الصغيرة، وتلة القبان والمشرفة، وغيرها.

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  1. يقول Adam Said:
    نوفمبر 30, 2024 الساعة 7:02 م

    نهاية الاحتلال الاسدي
    تقدم قوات المعارضة دليل على الترحيب الشعبي الكبير بهم
    ومدى كراهية السوريين للاحتلال الايراني الاسدي

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  2. يقول ابو عمر:
    نوفمبر 30, 2024 الساعة 7:20 م

    انهيار سريع لاذرع ايران في المنطقة ، لكن ليس بالضرورة انهيار كامل ، ليس من مصلحة القوى الكبرى ازالة دور ايران بشكل كلي

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  3. يقول أبو عادل:
    نوفمبر 30, 2024 الساعة 8:24 م

    مشكلة بشار الأن في دمشق أن شبيحته من طائفته المستوطنين في دمشق ، وردنا بأنهم يتحضرون للهروب بتجاه الساحل والقرداحة في هذه الليلة خوفاً من أن تقطع المعارضة الطريق عليهم وخاصة صارت قوات الثوار في مدينة حماة وهي متجهة لمدينة حمص. هل سيلحق بهم بشار أم انه سينتحر وهو يعض على كرسي الرئاسة في قصّر المهاجرين.. عاشت سوريا حرة.

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  4. يقول حنا:
    نوفمبر 30, 2024 الساعة 9:42 م

    سبحان مغير الأحوال وكأنه مطاردة ، لنرى إن كانت ستنتهي بسقوط و هروب

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  5. يقول سنان:
    نوفمبر 30, 2024 الساعة 11:15 م

    يبدو ان المعارضة تلقت دعما جديدا من رعاتها: اسرائيل وامريكا وفرنسا وبريطانيا.

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  6. يقول د. فاطيمة:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 4:14 ص

    انها فرصة هائلة لعودة المهجرين السوريين المظلومين

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  7. يقول فاعل خير:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 5:24 ص

    لا خير ولا أمل في أي مليشيا أو جماعة مسلحة تستقوي بطرف أجنبي
    ولا فرق بين الاحتلال الإيراني والروسي والتركي والأمريكي. كلهم سواء والمحتل الأجنبي طمعان في ثروات البلد وسيظل مستعمرا.
    عليه العوض ومنه العوض في سوريا الوطن والدولة والشعب
    وكل احتلال إلى مزبلة التاريخ مهما طال

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  8. يقول عزالعرب:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 8:01 ص

    سقط الحجر الأول وهو حسن وبعدها تلقائيًا بشار !! يارب الحجر البعده ميلشيات إيران في العراق

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  9. يقول صقر:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 6:15 م

    الهجوم الذي تقوده هيئة دواعش الشام في سوريا من شأنه أن يزيد من عدم الاستقرار, العملية السياسية بين النظام والمعارضة يجب أن تكتمل لضمان السلام والأمن في سوريا

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