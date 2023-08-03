الحكومة المصرية تفتش في جيوب العاملين في الخارج بحثا عن الدولار.. مقترحات ومبادرات تستهدف أموالهم

القاهرة-“القدس العربي”:

سيطرت الأزمة الاقتصادية على المشهد في مصر، ووضعت الحكومة المصرية آمالها على مواطنيها العاملين في الخارج لمساعدتها في علاج سد عجز العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الحاجات الأساسية، وسداد أقساط الديون المتراكمة.

مقترح يثير جدلا

وأثار اقتراح تقدم به عضو مجلس النواب المصري عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد عاشور، إلى أمانة الحوار الوطني المصري، بشأن حصول مكاتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل للمغتربين، وإلزامهم بتحويل نسبة 50% من قيمة رواتبهم عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد، بهدف زيادة تحويلات العاملين في الخارج، وحل أزمة نقص العملة الصعبة؛ جدلا واسعا في مصر.

وقال عاشور، الذي يشغل منصب مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في جلسات الحوار الوطني، إن اقتراحه يأتي في ضوء تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، رغم ما يمر به اقتصاد البلاد من أزمة بسبب نقص الدولار، الأمر الذي يستدعي مساهمتهم في توفيره بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عاشور، في كلمته خلال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، أن ارتفاع الدين العام في مصر ناتج عن تراكم الديون الداخلية والخارجية خلال الأعوام السابقة، داعياً الحكومة إلى إعداد تشريع يتضمن محفزات من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.

وواجه الاقتراح رفضا واسعا، وقال الدكتور عادل تادرس نائب رئيس حزب العدل لشؤون المصريين بالخارج، إن الحزب يرفض جملة وتفصيلاً الطرح الخاص بإلزام العاملين المصريين في الخارج بتحويل نصف قيمة رواتبهم بالعملة الأجنبية إلى مصر.

وأضاف في بيان: لم يعد ذلك مقبولاً في القرن الواحد والعشرين، لافتقاده أدنى معايير القانونية والدستورية التي ينص عليها الدستور المصري، التي تقوم بالأساس على احترام الملكية الفردية.

التأمين على المغتربين

وتزامن الاقتراح مع إطلاق وزارة الهجرة المصرية مبادرة للتأمين على المغتربين بالدولار، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يشمل حالات الوفاة، ونقل الجثامين، ووقوع الحوادث، وصرف التعويضات المناسبة، في إطار جهود زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، وكذلك استفادة العاملين المصريين بالخارج من بعض الآليات الميسرة للتأمين.

تسوية الموقف التجنيدي

لم تكن هذه هي التحركات الوحيدة التي استهدفت جمع الدولارات من العاملين في الخارج، فطرحت الحكومة مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي نهائيا للمصريين بالخارج ممن لم ينهوه، أو المطلوبين للخدمة العسكرية، مقابل 5 آلاف دولار أو يورو.

الخارجية المصرية، قالت في بيان صدر قبل أيام، إن المبادرة تأتي حرصا من الدولة على تقديم مختلف التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين في الخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم «العمل- الدراسة- العلاج»، وذلك بعد تلقيها ووزارة الهجرة طلبات من مواطنين بالخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية بعد تردد بعضهم في العودة إلى مصر خوفًا من عدم تمكنهم من المغادرة مرة أخرى، كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو لم ينهوا موقفهم التجنيدي.

وبحسب المبادرة، لن يسمح للمصريين المقيمين بالخارج بتجديد جوازات سفرهم إلا بعد تسوية الموقف التجنيدي، فيما ستتيح الوزارة رابطًا للتسجيل خلال ثلاثين يومًا تبدأ من 14 أغسطس/آب المقبل، للراغبين في تسوية موقفهم ممن بلغوا سن التجنيد، من 19 إلى 30 عامًا، ومن تجاوزوا الثلاثين.

لم تكن هذه هي المبادرة الأولى التي طرحتها الحكومة المصرية، وتستهدف جمع حصيلة دولارية من المصريين العاملين في الخارج، خاصة بعد تراجع تحولاتهم خلال الفترة الماضية.

فسبق ذلك طرح الحكومة المصرية مبادرة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يستورد المصريون في الخارج بموجبها سيارات معفاة من الضرائب والجمارك، على أن يودعوا مقابل الضرائب والرسوم الجمركية بالدولار في حساب يتبع وزارة المالية، ويستردوها بالجنيه بعد خمس سنوات.

وبحسب الأرقام الرسمية، لم تشهد المبادرة الإقبال الذي توقعته الحكومة، إذ لم تحقق سوى 415 مليون دولار نظير 84 ألف وديعة من إجمالي عدد بلغ 185 ألفا من المسجلين على البوابة الإلكترونية. وكانت الحكومة المصرية تأمل في أن تبلغ الحصيلة النهائية بعد تطبيق القانون 5 مليارات دولار.

تحركات الحكومة المصرية، تأتي في ظل واقع يشير إلى تراجع في نسبة تحويلات العاملين في الخارج، فبحسب البنك المركزي المصري، انخفضت تحويلات المصريين في الخارج إلى نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2022، إلى مارس/آذار 2023، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

التراجع جاء مدفوعا بفرق سعر الدولار الرسمي “30.9” جنيها، عن سعره في السوق السوداء الذي يتراوح ما بين 36 إلى 38 جنيها.

عجز الأصول الأجنبية

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري عن عجز صافي الأصول الأجنبية (الفرق بين الأصول والالتزامات المقومة بالدولار للبنوك والبنك المركزي)، قفزة كبيرة في هذا العجز بنحو 82 مليار جنيه. وبذلك يكون عجز صافي الأصول زاد بنحو 343 مليار جنيه منذ بداية هذا العام. وجاء نمو العجز في يونيو/حزيران مدفوعًا بارتفاع التزامات القطاع المصرفي من 894.7 مليار جنيه في الشهر السابق إلى 924.2. مع انخفاض في قيمة أصول البنوك بنحو 52 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

قال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني، إنه منذ عام 2014 توسعت الحكومة في سياسة الاقتراض بشكل غير مسبوق.

وكشف عن ارتفع الدين العام الداخلي، أكثر من 4 تريليون خلال 6 سنوات بزيادة تعادل نسبة 109٪، وحجم الدين الخارجي للدولة كان 213 مليار جنيه في 2016، وصل إلى تريليون و526 مليار جنيه خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة تعادل 614٪.

وأضاف أن «الدولة تدور في مشكلة كبيرة وحلقة مفرغة في هذه الديون» لافتا إلى أن «العجز الكامل في الموازنات في ظل وجود مصروفات يزيد من الأزمة، وبالتالي يجب البحث عن إيرادات جديدة منعا لتفاقم العجز».

كشفت المبادرات المتعاقبة لدفع المصريين بالخارج إلى تحويل أموالهم بالعملة الصعبة داخل مصر مقابل خدمات وإعفاءات، حجمَ الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد، والتي لجأت فيها الحكومة المصرية إلى حلول مؤقتة أقرب إلى المسكنات، بعد أن أخفقت في طرح وتنفيذ برامج شاملة تتضمن حلول مستدامة تؤسس لتنمية ونهضة حقيقية.