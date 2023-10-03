الحكومة المغربية تقرر صرف 250 دولارا شهريا للأسر المتضررة من الزلزال

الرباط: ‏أعلنت الحكومة المغربية صرف ‏مساعدات عاجلة ‏محددة بمبلغ 2500 درهم (250 دولار) شهريا لمدة عام كامل، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة الإثنين، عقب عقد الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وذكر البيان أن البدء بتوزيع المساعدات سيكون بالفترة بين ‏6 -‎‏ 16 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لتجاوز أضرار الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر/ أيلول 2023.‏

‏وأفاد أنه يمكن للأسر المتضررة التي لم تحصل على مساعدات مالية خلال الفترة ‏المذكورة تقديم التماس بالموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية لدراسته والبت فيه.‏

وقررت اللجنة إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها، حيث تشمل في مرحلة أولى فتح وتوسيع الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث نيعقوب (شمال) والطريق الرابط بين تيزي نتاست ‏وتفنكولت (وسط).

كذلك، ستتم مباشرة في تقديم الدعم للفلاحين، من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني، ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة‏. ‏

وأضاف البيان أنه تقرر إعادة بناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل 42 مركزا صحيا، وتقوية دعامات المعالم التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة.

وأوضح البيان أن اللجنة خصصت ميزانية بنحو‏‎2.5 ‎ مليار درهم (250 مليون دولار) لتمويل هذه المشاريع.

ووفق إحصاءات رسمية بلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، فيما بلغ عدد القرى المتضررة 2930 دوارا، ما يمثل ثلث القرى في المنطقة.

وبخصوص المساكن التي انهارت، فقد بلغ عددها 59 ألفا و675، منها 32 بالمئة تهدمت كليا، فيما تهدمت المساكن الأخرى جزئيا.

(الأناضول)