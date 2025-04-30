الحكومة الموريتانية تنأى بنفسها عن زيارة المستشار السياسي والقانوني لقائد قوات الدعم السريع السودانية

نواكشوط: نفى وزير الثقافة والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو أي صلة لحكومة بلاده بزيارة المستشار السياسي والقانوني لقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد المختار النور لموريتانيا.

وقال ولد مدو في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء في نواكشوط إنه لم يصل لموريتانيا بوصفه شاغلا لأي منصب، إنما وصل “في زيارة خاصة بناء على دعوة خاصة”.

وأكد أن الحكومة لم تستدع المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع في السودان.

وكان المستشار السياسي والقانوني لقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، شارك في أنشطة نظمتها هيئة دينية تتبع للخلافة العامة للطريقة القادرية في غرب أفريقيا وشارك في أمسية يوم الجمعة الماضي بقرية النيمجاط بولاية الترارزة غربي موريتانيا.

وأثارت الزيارة ردود فعل واسعة وجدلا في موريتانيا، وسط دعوات للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرده على خلفية اتهامات بارتكاب “جرائم إبادة ضد السودانيين بسبب ضلوعه في أنشطة التمرد المسلح الذي يقوده الدعم السريع في السودان”.

كما نددت جمعية الجالية السودانية في موريتانيا بالزيارة.

(د ب أ)