الحكومة اليمنية تحث اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة «التقرير البرلماني» على التسريع في إنجاز عملها

عدن – «القدس العربي»: حذّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، جماعة الحوثيين من التمادي في اعتداءاتها العسكرية وانتهاكاتها الحقوقية.

وأشاد مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الإثنين، بعدن برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، “بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد لتقويض فرص السلام التي تتعاطى معها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بكل إيجابية”.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن المجلس استمع من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والجوانب المالية، إلى خطة عملها.

وحثّ المجلس اللجنة، المشكلة برئاسة وزير العدل، على التسريع في إنجاز عملها، والرفع بالنتائج لمراجعتها قبل موافاة مجلس النواب بها، مؤكداً التعاطي الإيجابي مع الرقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيداً عن الشائعات والتجاذبات السياسية. واستعرض المجلس المستجدات الداخلية والخارجية في ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب، واتخذ عدداً من القرارات والإجراءات.

ودعا المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي لمضاعفة الضغوط بما يدفع الحوثيين نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمني.

وأكد رغبة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في سلام دائم وشامل يستند إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا والمؤيدة إقليميًا ودوليًا، وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات.

كما أكد ترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الوصول إلى حل سياسي شامل.

إلى ذلك، ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقرير، أن أكثر من 15 ألف أسرة يمنية تضررت من الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات في البلاد خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2023.

وقال التقرير الأممي الصادر الأحد، إن (15,690 أسرة) تضم 109,830 فردًا تضرروا جراء الظروف المناخية القاسية في معظم أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن “غالبية هؤلاء المتضررين يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها ويستضيفون نازحين”.

ووفق التقرير، فقد “قامت مجموعة آلية الاستجابة السريعة، التي تتألف من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بتعزيز استجابتها وتوسيع نطاق وجودها التشغيلي في 18 محافظة متأثرة بشدة لضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة في الوقت المناسب وبكفاءة للمجتمعات المتضررة”.

وأشار إلى أن “مجموعة آلية الاستجابة السريعة قدمت الإمدادات المنقذة للحياة إلى (15,427 أسرة) تضم 107,989 فردًا يعانون من الظروف الجوية القاسية”.

وأضاف: “منذ يناير 2023 ساعدت مجموعة آلية الاستجابة السريعة (23,160 أسرة) تضم 162,120 شخصًا نزحوا بسبب الظروف الجوية القاسية الناتجة عن التغيرات المناخية والنزاع المسلح المستمر”. “وقد تأثر 67 ٪ من الأفراد الذين تلقوا المساعدة من خلال آلية الاستجابة السريعة بشكل مباشر بالفيضانات والظروف الجوية القاسية”، وفق التقرير الذي نشره موقع “رايلف ويب” التابع للأمم المتحدة.