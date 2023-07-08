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الحكومة اليمنية تحذر مما اعتبرته “تطييف الحوثيين للمجتمع”

منذ ساعة واحدة

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عدن – “القدس العربي”:

حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مما اعتبرته مساعي الحوثيين لتطييف المجتمع بقوة السلاح.

  ونقلت وكالة الانباء الحكومية عن وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، قوله، «إن جماعة الحوثي تنفق مئات المليارات من الريالات لإحياء طقوسها الدينية فيما مئات الآلاف من موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها محرومون من مرتباتهم منذ تسعة أعوام، وملايين المواطنين يعيشون تحت خط الفقر والمجاعة».

وأشار إلى أن تلك المليارات التي تنفقها جماعة الحوثي «لتعميم وفرض افكارها المتطرفة كانت تكفي لتمويل صرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين الواقعين ضمن أكبر كارثة إنسانية في العالم» حد تعبيره.

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