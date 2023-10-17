الحكومة اليمنية ترفض مبادرة الحوثيين بشأن «الإدارة المشتركة» وتعتبرها «مناورة لتبرير استهداف تعز»

عدن ـ «القدس العربي»: رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الثلاثاء، المبادرة التي أعلنتها، الإثنين، جماعة الحوثي بشأن قيام إدارة مشتركة لتعز/جنوب غرب، وإنهاء جميع جبهات القتال هناك.

ووصفت المبادرة، بالاستعراضية، واعتبرتها «مناورة جديدة لتبرير استهداف تعز».

وقال محافظ تعز، نبيل شمسان، في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية، إن هذه المبادرة لا تختلف عن تلك التي أطلقتها الجماعة بشأن مأرب، وغيرها من المناطق قبل أن تذهب إلى «هجمات بربرية فاشلة» حد تعبير البيان.

واعتبر البيان، المبادرة «استباقًا لجهود الوساطة الحميدة التي تقودها السعودية وعُمان، وما يترتب عليها من مكاسب للشعب اليمني، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وفتح طرق تعز والمطارات والموانئ، والمضي قدمًا نحو السلام المنشود».

وشدد البيان على ضرورة ما اعتبره «وجوب الإنهاء الفوري للحصار الظالم في تعز وباقي المحافظات، ووقف الهجمات الحوثية في مختلف الجبهات، وإلغاء القيود التعسفية على حركة الأفراد والسلع وأنشطة القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية، كأحد مداخل بناء الثقة وتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني».

وحذر الحوثيين من أي تصعيد في تعز تحت مبرر ما اعتبرها «المناورة الاستعراضية» داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين.

وخلال زيارته للجزء من المحافظة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثيين، أعلن رئيس مجلس الحكم التابع للجماعة، الإثنين، مبادرة تتضمن قيام إدارة مشتركة للمحافظة من الطرفين اللذين يتقاسمان النفوذ في المحافظة، وإنهاء جميع الجبهات العسكرية هناك.