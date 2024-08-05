الحكومة اليمنية تعلن أربع مديريات مناطق منكوبة جراء الأمطار الغزيرة

عدن – «القدس العربي»: أعلنت الحكومة اليمنية، مديريات حرض، ميدي، حيران، وعبس، الواقعة شمالي محافظة حجة، مناطق منكوبة بعد تضرر آلاف الأسر النازحة نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي شهدتها الخميس والجمعة الماضيين.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن الأمطار خلفت أضراراً في مخيمات النازحين، حيث أدت الأمطار الغزيرة والرياح القوية إلى اقتلاع الخيام وتلف المواد الغذائية.

وأشارت تقارير إلى تضرر أكثر من 3500 أسرة نازحة، وأن الأسر المتضررة باتت في حاجة شديدة إلى تدخلات عاجلة في المأوى والغذاء والمياه والإصحاح البيئي.