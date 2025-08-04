الحكومة في “حيلة خبيثة” على “المستشارة”: سنبقي ملف نتنياهو بيدك مقابل اعتزالك

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حكومة نتنياهو، بأبواقها ومؤيديها، تستهدف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، كأنها عدو للجمهور. وتم الأمر بسبب ارتباط مصالح: رئيس الوزراء ومحاكمته، شخصيات عامة متورطة بالتحقيقات، الحريديم الذين يتطلعون إلى تنصيص تملصهم من الخدمة في القانون، المستوطنون الذين يريدون ضم المناطق. إذا أقرت الحكومة توصية اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشتات عميحاي شيكلي بتنحيتها، فستنجح في إزالة العائق الأخير الذي يقف بين رئيس وزراء متهم جنائياً ووقف المحاكمة ضده. ومع تنحيتها، سيكون القانون بمثابة توصية للحكومة.

إجراء التنحية الذي يتم العمل عليه ليس قانونياً ولا شرعياً، إنما يستند إلى تغيير قواعد اللعب في ظل الحركة: بدلاً من التشاور في لجنة عامة مهنية كما يفترض من قرار الحكومة عقب لجنة شمغار، قررت الحكومة الحالية إلغاء اللجنة المهنية بعد أن تبين أنها لن تتمكن من تشكيلها بمندوبين يؤيدون الاستنتاج المرغوب فيه من ناحيتها. وبدلاً منها، عينت لجنة وزارة سياسية أربعة من خمس أعضاء فيها أعربوا مسبقاً عن تأييدهم لتنحية بهرب ميارا.

المستشارة القانونية هي رئيس جهاز الادعاء العام الذي يدير محاكمة نتنياهو. كل محاولة لتنحيتها في ذروة المحاكمة، بمبادرة حكومة المتهم، موصومة بتضارب مصالح بنيوية وعميق

المستشارة القانونية هي رئيس جهاز الادعاء العام الذي يدير محاكمة نتنياهو. كل محاولة لتنحيتها في ذروة المحاكمة، بمبادرة حكومة المتهم، موصومة بتضارب مصالح بنيوية وعميق. نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعم سولبرغ، فضل عدم صد الخطوة. وقراره بعدم إصدار أمر احترازي قبل إنهاء الإجراء – رغم تشديده بإلزام الحكومة على العودة إلى منحى شمغار – سمح لها بتعميق المس باستقلالية المؤسسة.

وكانت “هآرتس” كشفت النقاب أمس عن اعتزام الحكومة الاقتراح على بهرب ميارا اعتزال منصبها في إطار تسوية تسمح لها بأن تكون مشاركة في انتخاب بديلها، وإبقاء صلاحيات إدارة الملفات الجنائية ضد نتنياهو بين أيديها. يدور الحديث عن حيلة دنيئة أخرى، وقال ممن هم في محيط المستشارة إنها لن توافق على مثل هذه الخطوة (ميخائيل هاوزر – طوف). وإذا استكملت التنحية، فلن تبقى منظومة واحدة تتبع مباشرة الإرادة السياسية للحكومة. في واقع يفتقر لاستشارة قانونية مستقلة، لن يعود ممكناً الدفاع عن حدود القانون. سيكون ممكناً تسويغ كل تشويه، بل ودفن محاكمة نتنياهو تحت تسوية إقرار بالذنب بلا وصمة عار. سيحتل مبعوثون سياسيون مكان حراس العتبة. وستجتاز المنظومة تسييساً كاملاً من مأمور ديوان موظفي الدولة وحتى الإعلام الرسمي. ستتمكن السلطة التنفيذية من قمع الاحتجاج، والتجسس على المواطنين، واستخدام أدوات إدارية ضد صحافيين، وإقرار ميزانيات لمؤسسات لا تستوفي المقاييس المقررة والتنكر لكل رقابة جماهيرية أو قضائية.

لا يمكن التقليل من أهمية الالتماس المعلق أمام محكمة العدل العليا. على المحكمة شطب التنحية.

هآرتس 4/8/2025