الحكيم يدعو للنأي بالحكومات العراقية المحلية عن صراعات السياسة

بغداد ـ «القدس العربي»: شدد رئيس تحالف «قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم، أمس الأحد، على ضرورة إبعاد الحكومات المحلية في المحافظات العراقية عن الصراعات السياسية، مؤكداً أنها تجسّد مبدأ اللامركزية الذي ينصّ عليه الدستور.

وذكر بيان لمكتبه بأن الحكيم استقبل محافظ ديالى عدنان الشمري وناقشا «الواقع الخدمي في محافظة ديالى وسبل النهوض به واستثمار خصائص المحافظة الزراعية والصناعية والسياحية ودورها في مجال إنتاج الطاقة».

وأكد الحكيم ضرورة «استقدام الاستثمارات للمحافظة وتنويع مصادر دخلها، فضلا عن الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها جامعة ديالى».

وشدد على أن «الحكومات المحلية حكومات خدمية ولا بد من إبقائها في هذا الإطار وإبعادها عن التدافع السياسي، وهي ترجمة فعلية لمبدأ اللامركزية المعتمد في الدستور العراقي».

وقبل ذلك كان الحكيم قد التقى أعضاء كتلة «تحالف قوى الدولة» في الحكومات المحلية.

وذكر بيان منفصل لمكتبه، أن الحكيم «استمع خلال اللقاء إلى تطورات الواقع الخدمي في المحافظات، حيث شدد على ضرورة بذل الجهود لخدمة المواطن، فهي أقصر الطرق لنيل رضا الله».

وأوضح الحكيم أن «العراق تحول إلى ورشة عمل كبرى في جميع المحافظات، وذلك ما رصدناه من خلال جولاتنا الميدانية في عموم محافظاتنا العزيزة» مؤكداً أهمية «إبعاد مجالس المحافظات عن المناكفات والصراعات السياسية». وبين أن «الحكومات المحلية هي حكومات ومجالس خدمية، ويجب علينا التركيز على هذه الثيمة» داعياً أيضاً إلى «منحها صلاحياتها الدستورية والقانونية».