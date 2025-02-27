الحوار الوطني السوري: محتوى إيجابي وشكل متعثر

حقل الاختصاص، في اللائحة الاسمية للمدعوات والمدعوين إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد مؤخراً في دمشق (وهي ليست وثيقة رسمية، لأنّ هذه السطور تعتمد ما نُشر في موقع «زمان الوصل») يتضمن تنويعات مهنية شتى، تبدأ من الطبيب والجراح والمهندس والأستاذ الجامعي، ولا تنتهي عند منشد ثوري» و«راهب دكتور في العلوم الكتابية» و«شيخ قبيلة وتاجر». ثمة، في المقابل، اختصاصات طريفة، مثل «إصلاح البناء والدستور» أو «حضور العشاء والمؤتمر» أو «نائب اتحاد العام للفلاحين» حرفياً، أو «عضو في الائتلاف الوطني سابقاُّ»…
هذا تفصيل شكلي بالطبع، يخصّ بعض القصور الإداري، ولا يمسّ الجوهر، لكنه لا يصحّ أن يُعزل، أو يُستبعد تماماً، عن أنساق تقصير أخرى يتوجب ألا تُصنّف في خانة الشكليات، أو الأخطاء الثانوية. هذه اللائحة المعتمدة هنا، أوّلاً، لأنها لم تقترن بأيّ مقدار من الشفافية حول معايير دعوة هذه المواطنة أو ذاك المواطن، ولأنّ المعيار «المجتمعي» المعلَن لم يكن غائماً وفضفاضاً ومضللاً، فحسب، بل أسفر، عملياً، عن تكريس درجات ضارّة ومعيبة من الانتقائية المسبقة.
صحيح في المقابل، ومن باب إنصاف عمل اللجنة التحضيرية، أنّ تنوّع الاختصاصات كان واسعاً وشاملاً، إلى درجة تمييع صفة التخصص الفعلية في بعض الأمثلة (كأن يختصّ أحد بـ«المجتمع المدني» وأخرى بـ«دعوة لحضور المؤتمر العام») وكان هذا العنصر كفيلاً بإضفاء روحية التنويع والتعدد على النقاشات في المحاور الستة الشاملة، بالفعل، للقسط الأعظم من مشكلات المرحلة الانتقالية ومقتضياتها: العدالة الانتقالية، البناء الدستوري، الإصلاح المؤسسي، الحريات العامة والحياة السياسية، المبادئ الاقتصادية العامة، دور منظمات المجتمع المدني في تأسيس وبناء الدولة السورية. هنا، أيضاً، لم تتوفر الحدود الدنيا من الشفافية حول المعايير التي اعتمدتها اللجنة التحضيرية لتوزيع المشاركين على قاعات مناقشة المحاور، الأمر الذي كان سيصادق على، أو يطعن في، جدارة هذا أو ذاك للخوض في ملفات شائكة ينطوي عليها كلّ محور.
مرجّح استطراداً/ وحتى تتكشف جملة كافية من الحقائق، أنّ اللجان المتفرعة وُضعت أمام مسودات أوراق معدّة مسبقاً، لم تُمنع المناقشة حولها (كما شهد عدد من المشاركين) ولكن في الآن ذاته لم تُمنح الفرصة للتدخل الواسع في الصياغات النهائية، إنْ لم يكن بقرار تنظيمي مسبق حتّم هذه الصيغة المتعجلة من الإقرار، فعلى الأقلّ لأنّ الزمن المتاح كان قصيراً، على نحو قياسي لم يتجاوز ساعات معدودة. في عبارة أخرى، يصحّ الافتراض بأنّ البنود الـ18 التي انتهى إليها المؤتمر وأعلنتها اللجنة التحضيرية، بحضور الرئيس المؤقت وإليه أحيلت، ليست نتاج مداولات المؤتمر تماماً أو فعلياً أو بدرجة عالية، بل هي خلاصات قُدّمت إلى المشاركين، فقبلوا بها، وكَفوا أنفسهم (وسلطات الشرع الحاكمة، واللجنة التحضيرية، وغالبية مواطنيهم في أربع رياح سوريا…) شرّ القتال والسجال والجدال!
اختلال التوازن بين إيجابيات المحتوى وعثرات الشكل لا يطمس خلاصة مركزية حول القيمة الاستثنائية لمداولات السوريات والسوريين بصدد آفاق المستقبل
ولعلّ عنصر التنوّع الهائل في مهن واختصاصات المشاركين يخفف الانتقاد الأبرز لعمل اللجنة التحضيرية، أي الفترة الزمنية القصيرة التي فصلت بين توجيه الدعوات وموعد انعقاد المؤتمر، وكانت نتيجتها اضطرار عدد من المدعوين المتواجدين خارج سوريا إلى التغيّب أو الاعتذار لأسباب تتصل بترتيب أوضاعهم وتدبّر حجوزات السفر. لكنّ العنصر ذاته، إذْ يدقق المرء في لوائح محافظات دير الزور والرقة والحسكة حيث تبسط «قسد» سيطرتها، لا يبرر البتة ضعف التمثيل الكردي والمسيحي (الآشوري والأرمني تحديداً) حتى بذريعة أنّ «قسد» أو «المجلس الوطني الكردي» غير ممثّلَين لأنّ التمثيل في المؤتمر «مجتمعي» وليس سياسياً أو حزبياً. فالذريعة هنا واهية، إذا أحصى المرء عدد المشاركين ممّن حملوا صفات الأنشطة السياسية المختلفة.
وبمعزل عن أيّ ركون إلى نظريات المؤامرة والتأويلات الافتراضية، قد يظلّ مشروعاً الترجيح بأنّ عقد هذا المؤتمر الوطني بدأ استحقاقاً مبكراً مطلوباً من أغلبية غير ضئيلة في الشارع الشعبي، وغامت وظائفه سماته ومكوناته وسط هرج ومرج وسائل التواصل الاجتماعي، وحوّلته جهات حكومية أوروبية ودولية إلى شرط ابتدائي للحكم على مصداقية السلطات الجديدة المنتصرة. كذلك انقلب الاستحقاق، المشروع في نهاية المطاف والمطلوب مبدئياً، إلى خطوة أولى لا مناص من قطعها كي تبرهن «هيئة تحرير الشام» والفصائل المتحالفة معها أنها تنتقل بالفعل من عقلية «الثورة» إلى عقلية «الدولة» حسب تعبير الشرع، القائد الجهادي المُحَوّل إلى رجل دولة مكلّف بمهامّ رئاسة الجمهورية.
هذه العثرات، وسواها، اكتنفت الشكل، ولم تكن منعدمة التأثير على المحتوى كما ينبغي لعلاقة جدلية بين هذَين العنصرين في أيّ بنية، لكنها، على سبيل إنصاف الحصيلة الختامية لهذا الحدث الهامّ، لم تُضعف القسط الأعظم من قيمة المخرجات الـ18 التي انتهى إليها المؤتمر، وخلّفت، في آن معاً، عدداً من المفاهيم ذات الدلالات المبهمة أو المعلّقة أو حمّالة تأويلات متضاربة وغير حاسمة. ليس كافياً، في البند الأوّل، التنويه إلى «الجمهورية العربية السورية» في سياق وحدتها و«سيادتها على كامل أراضيها ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم أو التنازل..».، كي يُفهم أنّ مفردة «العربية» ثابتة، ولا مجال لبدائل مطروحة تحت تسميات «الجهورية السورية» أو «جمهورية سوريا» أو «سوريا» ببساطة (وهل، في الحالة الأخيرة، يبقى حرف الألف أو التاء المربوطة).
هذه حيثيات دستورية، قد يساجل البعض محقّاً من حيث المبدأ، إلا إذا كان البند 4 يطلب «الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية» بمعزل، كما يُفهم، عن انتخاب جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور دائم، أو حتى هذا «الإعلان» ذاته، ما دام الشرع قد ألمح إلى 4 أو 5 سنوات قبل إقرار دستور جديد دائم. خاصة، استطراداً، في ضوء البند 5 الذي يطلب «ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي سيضطلع بمهامّ السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل» ويوحي ضمناً بأنّ هذا المجلس سوف يُشكّل، أي يُعيّن، ولا يُنتخب في اقتراع عام. البند 6، في المقابل، يدفع الإبهام أكثر حين يشير إلى «تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد» على نحو يحجب وظيفة المجلس التشريعي لصالح لجنة دستورية مشكّلة، ولا يخفّض ضبابية الدلالة القانونية، إذا لم يُدخلها في تضليل إشكالي.
البنود 7 و8 و9 تتناول «تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع» و«ضمان حرية الرأي والتعبير» و«احترام حقوق الإنسان» و« ترسيخ مبدأ المواطنة» و«نبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب» و«تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية»… وغنيّ عن القول إنّ هذه العناصر تدخل في صلب أيّ منظومة حكم ديمقراطية، لكنّ مخرجات مؤتمر الحوار لا تستخدم مفردة «الديمقراطية» بتاتاً، اتباعاً للنهج الذي تسير عليه الفصائل الإسلامية عموماً، و«هيئة تحرير الشام» خصوصاً، والرئيس المؤقت على نحو أخص وأكثر فداحة في الواقع. مفردة «الشورى» بديل «الديمقراطية» لدى الفصائل، غائبة أيضاً، رغم أنّ الإلحاح على النظام الديمقراطي مطلب شرائح واسعة في المجتمع السوري، صاحب التجارب العريقة في الممارسة الديمقراطية قبل سنة 1963 وهيمنة حزب البعث.
يبقى أنّ اختلال التوازن بين إيجابيات المحتوى وعثرات الشكل لا يطمس خلاصة مركزية حول القيمة الاستثنائية لمداولات السوريات والسوريين بصدد آفاق المستقبل، في مكان كان، قبل 8 كانون الأّول (ديسمبر) 2024، قصر استبدادٍ وفساد وتدمير بلد وتخريب معمار وطني واجتلاب احتلالات وارتهان مصير.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
كانت الجمهورية العربية السورية
وستبقى بإذن الله الجمهورية العربية السورية.
لا افهم لماذا لدى بعض المكونات حساسية تجاه العربية. فرنسا فيها نسبة فرنسيين اقل بكثير من نسبة العرب في سورية مع ذلك تُسمى البلد باسمهم.
لماذا لا يحق للعرب الذين يشكلون أزيد من تسعين بالمئة من سكان سورية والثقافة العربية هي الثقافة الحاكمة للإقليم منذ أزيد من ١٤٠٠ عام، لماذا يُصادر حق ابناء الارض المدافعين عنها منذ قرون وهم الغالبية العظمى من إبراز هويتهم الحضارية؟
لماذا تستبد اقلية بهوية بلد وهم لا يشكلون اكثر من خمسة بالمئة؟
لماذا يستخدم بعض ابناء مكون ما المصطلح الانفصالي المُحدث: روجا آفا وتعني “غرب كردستان” على الإقليم الشمالي الشرقي لسوريا، وهو نفس المصطلح الذي استخدمه كاتب هذا المقال في مقال سابق عن رحلته لبلاد قسد، لماذا يتحسس ابن مصطلح روجافا المحدث من التسمية العربية الموغلة في التاريخ والحضارة ؟
سوريا عربية وستبقى عربية.
هذا الكلام ناتج عن عصبيات قومية في الجوهر ليس غير إذا ما قلنا قد تؤدي إلى الهاوية الفعلية
هناك الكثير من “العرب” ومن غير “العرب” ما زالوا يعتبرون بأن سوريا ليست أرضا عربية في الأصل
ولكنها أرض كنعانية آرامية فينيقية قلبا وقالبا تم “احتلالها” من قبل العرب على عدة مراحل منها –
مرحلة الثلاثة حؤول (633 – 636 م) التي بدأت باختراق الريف من بلاد الشام تحديدا، ومن ثم مرحلة الحولين (634 – 636 ) التي شرعت في الاجتياج العسكري الحقيقي، إذ تم إخضاع معظم مدن الجنوب والوسط من بلاد الشام، وإلى ما هنالك من تفاصيل – حتى الآن لم يزل هناك عبيد يكنّون الولاء كلّه للاحتلال العثماني على مدى أربعة قرون !!
الكلام عن احتلال العرب لبلاد الشام كلام مستشرقين وهو مردود عليه.
اي قارىء مبتدىء للتاريخ يعلم ان العرب كانوا هم حكّام دمشق قبل الفتح الإسلامي وحروب الاسترداد العربية .
الغساسنة العرب كانوا حكام دمشق
وكانت مملكة الحضر العربية مابين الموصل وديار بكر الحالية ايضا معروفة منذ ماقبل الاسلام
وكذلك مملكة كندا ومملكة الانباط وغيرها من الممالك العربية العريقة.
ذهب بعض الجغرافيين العرب إلى ان مسمى جزيرة العرب يشمل المنطقة حتى جبال طوروس شمال سوريا الحالية. ومعروف ان ديار بكر الموجودة حاليا في تركيا كانت موطن لقبيلة بكر منذ ماقبل الاسلام.
المدينة التي يستوطنها الاكراد حاليا بعد هجرة وتهجير السريان السوريين منها!!
أنا أتكلم عن حقائق ربما تكون مزعجة لبعض المكونات ولكنها حقائق مثبتة لمن يقرأ الكتب ويبتعد عن سفاسف الفيسبوك.
لن نستغني او نتخلى عن هويتنا الحضارية لصالح هويات متخيلة صنعتها دوائر المستشرقين لتضخيم تواريخ وهمية لشعوب طارئة على سورية.
كان التهاون مع المستوطنين في فلسطين والتراخي العربي سبب كارثة كبرى لازنا ندفع ثمنها
لن نتخلى!
لن ننسى!
لن نسامح !
والجمهورية العربية السورية ستبقى قلب العروبة النابض ومنطلق تحرير وتوحيد العرب بإذن الله.
إلى أدهم سعيد،
لا نرى في تعليقك أي معيار علمي حقيقي في النظر إلى (عربية) الأقوام القديمة التي ذكرتها في ردك كالغساسنة والأنباط وكندة إلخ. إذا كان الأمر كذلك فإن هناك الكثير من الباحثين الجادين الذين ينظرون إلى الكنعانيين الذين ذكرهم الأخ الكلام الرصاص أعلاه (والفينيقيون هم كذلك جزء من الكنعانيين) على أنهم شعوب (عربية) أيضا ومن أقدم الشعوب (العربية) إن لم تكن الأقدم إطلاقا التي استوطنت في بلاد الشام في الألف الثاني قبل الميلاد على أقل تقدير. فلا داعي هنا للاستخفاف بالردود واتهام كاتبيها بالاعتماد على سفاسف الفيسبوك إن لم تكن لديك معرفة جيدة باهتماماتهم الرئيسية أصلا!؟
إلى “استحقاق الرد”
انت تفعل تماما ما تتهمني به،
عملية تحقير لردي ثم تتهمني بتحقير رد الغير!
وهذا تناقض واضح!
على كل حال، أنا رددت على من اتهمني بالتعصب القومي، وكان ردي علمي.
نعم هناك باحثون يروون بان الفينيقيين والكنعانيين والآراميين هم شعوب عربية ايضا. كلامي لا يتناقض مع ما ذهب اليه هؤلاء الباحثون. بالعكس، كلامهم يدعم ادعائي بعروبة سورية منذ ماقبل الاسلام. وهو رد علمي على من اعتبر العرب غزاة لسورية واتهمني بالتعصب بدون وجه حق.
يبدو انك(م) لم تبرأو ما كتب بعين التدقيق واستعجلت(م) الرد بشكل جعل كلامكم متناقض!
لدي سؤال بالإضافة إلى من انتم؟
لماذا تحملون انفسكم مشقة الدفاع عن اخرين ؟
لماذا لا تدعون الآخرين يردون؟
ام انكم انتم واحد بمسميات متعددة ؟
إلى أدهم سعيد،
ما يهم في هذا السياق هو المحتوى وإيصال المعنى (المسميات لا تهم إلا أهل الشكليات والاستخبارات!). ما ذكرناه عن “عربية” الكنعانيين والفينيقيين إلخ كان مجرد مثال بالنسبة لباحثين ردا على ادعائك ولكن ليس بالنسبة لكل الباحثين مما يعني أن المسألة لم يُبت فيها بشكل نهائي. أنت أخذت المسألة على أنها مبتوت فيها نهائيا واتخذتها كـ”دعم” لما أوردتَه أنت عن “عربية” الغساسنة والأنباط إلخ – وهنا التناقض بعينه وهنا الافتقار إلى النظر العلمي بعينه وهنا إساءة الفهم والاستيعاب بعينها!؟
كل التساؤلات التي طرحها الاستاذ صبحي هي تساؤلات محقة و على بال الكثير من السوريين. و إذا لفت نظر الاستاذ صبحي غياب مفردة «الديمقراطية و استبدالها بالشورى»، فهذا منسجم مع ما قاله الرئيس الشرع في حديثه إلى مجلة الإيكونوميست بأنه «سيطبق الشريعة سواء وافقت الحكومة الانتقالية أم لم توافق». و إن كان ما لفت نظري في البيان الختامي أن «عودة اللاجئين و المهجرين» كانت الجملة الأخيرة فيه. في حين، كانت ادانة إسرائيل و المطالبة بانسحابها البند الثاني في البيان في بلد على الأرض و لا يوجد فيه خبز او دواء او كهرباء!
و لكن الوضع الكارثي لسوريا و قلة الموارد فيها تستدعي اعتبار المؤتمر «خطوة إلى الأمام» بعد ٦٠+ عاماً من البعث، و ربما فرضتها ضغوط خارجية. الحكمة تتطلب ان ننظر إلى الحكومة الانتقالية بمنظر «الكأس نصف الملآن و ليس الكأس نصف الفارغ». مع قناعتي بأن ايجاد حلول اقتصادية لإنعاش سوريا يأتي قبل الدستور و المؤتمر الوطني و العدالة الانتقالية …
عقد “المجلس الوطني” الذي انبثق عنه الاءتلاف جلساته في القاهرة والتقت به “هيلاري كلينتون” وكان انطباعها عنه سيء جداً “تنظير بعيد عن الواقع” ، وهذا رأي “كوفي عنان” و”الإبراهيمي” ايضاً ، ثم اعتذرت مصر لانشغالها بالفراغ السياسي واتخذت الأمور والشؤون منحى هابط، وأصبح الاءتلاف منبوذا إلى حد كبير
في حينه كتبت “سهير الأتاسي” على صفحتها في الفيسبوك: انتدبت الجامعة العربية ناءب الرئيس وكان يعاملهم بفوقية ولكنهم اتخذوا قرارات ومررها الأكراد بتسجيل تحفظات ، الأغلبية “الإسلاميين” هتفوا بالعالي “سورية عربية” نكاية بالأكراد ، فانسحب الأكراد وفشل الموتمر ، قناة الجزيرة والسوشال ميديا تقول سجل فريقهم هدف الفوز
بعد التحرير ألزمت السلطة الانتقالية نفسها بموتمر قبل مارس/اذار ، فالموتمر مجرد بناء ثقة ومصداقية مع المجتمع الدولي ، ولا يجب اعطاءه صفة نهائية لأنه ليس كذلك
أدهم سعيد انت راءع راءع وصادق.تستحق التقدير.ستبقى سوريا عربية وقسد إلى زوال.
شكرا عزيزي على لطف كلماتك!
بإذن الله سندحر مشروع ترامب-نتنياهو المسمى “قسد”والرامي لتقسيم سورية واشعال حرب اهلية بين السوريين.
ولن نقبل ان تُقسم سوريا كما حدث لفلسطين جرحنا النازف منذ سنين.