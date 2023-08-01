الحوار الوطني المصري.. انتقادات لسياسة الاستدانة وغياب العدالة الاجتماعية

القاهرة- “القدس العربي”:

بعد توقف دام لشهر، استأنف الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جلسات الأسبوع الخامس.

وتحت شعار “مساحات مشتركة بين الجميع”، عقدت لجان المحور الاقتصادي، اليوم جلستين.

أزمة الديون وارتفاعها لمستوى غير مسبوق، سيطرت على اجتماع لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، التي جاءت تحت عنوان “الدين العام: الإشكاليات والحلول”.

سياسة الاقتراض

طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، قال إنه منذ عام 2014 توسعت الحكومة في سياسة الاقتراض بشكل غير مسبوق.

“ارتفع الدين العام الداخلي إلى أكثر من 4 تريليون خلال 6 سنوات بزيادة تعادل نسبة 109%، وحجم الدين الخارجي للدولة كان 213 مليار جنيه في 2016، وصل إلى تريليون و526 مليار جنيه خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة تعادل 614%”، قال خليل في كلمته في افتتاح الجلسة.

وأضاف، أن الدولة تدور في مشكلة كبيرة وحلقة مفرغة في هذه الديون، لافتا إلى أن العجز الكامل في الموازنات في ظل وجود مصروفات يزيد من الأزمة، وبالتالي يجب البحث عن إيرادات جديدة منعا لتفاقم العجز.

وتابع: الاستمرار في إصدار السندات والأذون يزيد من تفاقم الدين العام الداخلي الدولة، التعثر في السداد سوف يضع الدولة في مأزق.

في الموازاة، عقدت لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان “نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص”.

وقال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، الدكتور أحمد محمود جلال، إنه لا بد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقق العدالة الاجتماعية.

وأكد مقرر المحور الاقتصادي، أن أي مجتمع يحتاج إلى عدالة التوزيع والفرص بين الطبقات للوصول الى الاستدامة.

وبين أن العدالة ليست المساواة المطلقة التي تكافئ كل الناس بغض النظر عن المجهود الفردي لكل شخص، مضيفا: الدولة تمتلك أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من بينها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والصحة والوظائف والتقاضي والممارسة السياسية وغيرها دون تمييز، بالإضافة إلى السياسات التوزيعية المتمثلة في الضرائب والدعم.

ولفت إلى أن من بين أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية هو التوازن في المصلحة بين الأجيال، وضرب أمثلة بالسياسات البيئية واستغلال الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء، دون إضرار بحقوق جيل لحساب جيل آخر.

أحمد عامر الغنام، ممثل حزب العدل، انتقد أداء الحكومة وسياسة التفرقة التي تتبعها في ملفات عدة.

وقال إن العدالة الاجتماعية هي حلم الطبقات الكادحة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة في مصر، التي ظلت تناضل من أجله حتى صارت نصوصا في اتفاقيات دولية ملزمة لكل الدول التي وقعت عليها، ومن بينها مصر، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف في كلمته، خلال لجنة العدالة الاجتماعية: لكن أيضا الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية، لأن العدالة الاجتماعية هي سياسة تقرها قوانين تضمن الدستور المصري، وتضمن حياة إنسانية كريمة للكادحين من العمال والفلاحين الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى وأصحاب المعاشات.

غياب الحرية وانتشار الفساد

ولفت ممثل حزب العدل، إلى أنه يوجد عدد من المعوقات التي تمنع تحقيق العدالة الاجتماعية، منها غياب الحرية وانتشار الفساد والمحسوبية، عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد داخل المجتمع عدم المساواة في توزيع الموارد، وعدم المساواة في توزيع الفرص مثل فرص العمل، وعدم المساواة في توزيع فرص التعليم ومستلزماته، عدم المساواة في توزيع الفرص والخدمات.

وبين “الغنام” أنه لتحقيق المساواة بين كافة فئات المجتمع، لا بد من إتاحة الفرص بشكل عادل لكل الفئات للمشاركة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أي تمييز أو إقصاء، طبقا لنص الدستور المصري في المادة رقم 53: “رفض كافة أشكال التمييز بين المواطنين، واعتبره جريمة يُعاقب عليها القانون وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكاله”.

ولفت ممثل حزب العدل، إلى أن الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من عدم المساواة، وإن عدم المساواة يمكن أن يكون تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي والسياسي كما أنها قد تعوق تحقيق الأهداف الاقتصادية الشاملة.

وتابع: الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث صممت أهداف التنمية المستدامة للقضاء على العديد من المشاكل التي يواجهها العالم، بما في ذلك الفقر والجوع ومنح النساء والفتيات حقوقا متساوية، وفرصا للعيش بحرية دون تمييز ونبذ العنف ضدها.

ولفت ممثل حزب العدل، إلى أن رؤية مصر 2030، تقوم على ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالا لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.

استبعاد معلمات بسبب السمنة

وزاد: في ظل هذا الكلام الجميل المبهج خرجت علينا الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم باستبعاد بعض المعلمات من مسابقة 30 ألف معلم بسبب السمنة، متسائلاً: فعلي أي تكافؤ فرص نتحدث؟ الدستور المصري نص على الحصول على أن العمل الملائم حق وفي نفس الوقت جعلنا العامل المصري مسخرا لصالح القطاع الخاص دون حقوق وواجبات.

وواصل: حتى في ظل الأزمة الأخيرة المتعلقة بتخفيف الأحمال في الكهرباء، لم تكن هناك فرص متساوية، مؤكداً أن تلك الحكومة لم تعد لها مكان أو رصيد لدى الشعب.

واقترح ممثل حزب العدل لتحقيق العدالة، إلغاء ما يسمى بكشف الهيئة المتعلق بالعمل والترقي الوظيفي، وعقد عمل موحد وموثق من وزارة العمل للعاملين بالقطاع الخاص يضمن الحقوق والواجبات للجميع، والنظر ثم النظر في ملفات السلامة والصحة المهنية والعمل عليها لتوفير بيئة عمل آمنة، وسرعة إصدار قانون عمل موحد يضمن كافة الحقوق في مقدمتها الحماية من الفصل التعسفي ومنعه.

كما تضمنت المقترحات التي تقدم بها ممثل حزب العدل، متابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور الذي لم ينفذ حتى الآن في بعض المنشآت الذي وصل إلى اكثر من 3000 منشأة، والتركيز على الأجر الأساسي كمصدر رئيسي لدخل العامل، على ألا تزيد الأجور المتغيرة عن %20 من الأجر الشامل.