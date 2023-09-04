الحوار الوطني المصري يتواصل على وقع حملة اعتقالات جديدة

القاهرة ـ «القدس العربي»: تزامن انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني المصري مع انتقادات طالت ملف الحريات، في ظل استمرار السلطات في استهداف المعارضين، سواء بتقديمهم للمحاكمة أو باحتجاز أقاربهم.

وعقدت لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، أمس الأول الأحد، جلسة لمناقشة قانون الأحزاب، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة جلسة لدعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

إعلام حكومي

وشهدت الجلسة انسحاب عضوة مجلس إمناء الحوار فاطمة السيد أحمد، عقب دخولها في سجال مع النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وجودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار.

وبدأت الواقعة عقب وصف عبد الخالق الإعلام المصري بالحكومي الموالي للدولة، ما رفضته أحمد، واتهمت أحزاب المعارضة بأنها تشهد خلافات وانقسامات.

وقالت: «هناك أحزاب أشبه بالطابور الخامس تحالفت مع جماعة الإخوان، ولم تجرؤ على التعبير عن الشعب خلال فترة حكم الجماعة» ما دفع خالد داوود المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، للتهديد بالانسحاب من الحوار، قائلا: «أسجل اعتراضي، هذه الاتهامات غير مقبولة، لو هذه هي آراء مجلس الأمناء فلن يكون هناك حوار».

وطالب نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، أمانة الحوار الوطني بالعمل على حرية الإعلام والصحافة باعتبارها على رأس الضمانات المطلوبة لأي تطور سياسي وأي محاولة للانفتاح في المجتمع، وإطلاق سراح جميع الصحافيين المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع وإصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية وتعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام.

وفي خطاب وجهه لإدارة الحوار الوطني، قال إن الإفراج عن الصحافيين المحبوسين لا بد أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحافيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، والتي ينبغي أن تكون على رأس أية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقي في المجتمع ولنزاهة وديمقراطية أي استحقاق سياسي.

كما طالب بإصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذاً للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحافيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

وجاء انطلاق جلسات المرحلة الثانية من الحوار، في وقت قالت فيه الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 12حزبا معارضا، إن التوصيات التي أصدرها مجلس الأمناء ورفعها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن مخرجات المرحلة الأولى للحوار، لم تتضمن مطالبها الرئيسية، خاصة ما يتعلق بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي الذين لم تثبت إدانتهم بأعمال عنف أو تخريب، ووقف سياسة القبض على المواطنين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.

وتزامنت الجلسات أيضا مع موجة اعتقالات ومحاكمات جديدة طالت معارضين.

محاكمة رئيس مجلس أمناء التيار الحر… وحكم بسجن ناشط

وينتظر الناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر الذي يتشكل من عدد من الأحزاب الليبرالية، جلسة محاكمة يوم التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد قرار المحكمة بتأجيل جلسة محاكمته التي عقدت السبت الماضي، في اتهامه بـ «سب وقذف» وزير القوى العاملة السابق وعضو لجنة العفو الرائاسي، و«الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب».

وحسب جميلة إسماعيل رئيسة حزب «الدستور» فإن قاسم أكد خلال جلسة محاكمته الأخيرة، أنه دخل في إضراب عن الطعام منذ 11 يوما، وإنه تم إثبات الإضراب من جانب دفاعه في محضر الجلسة.

ووقع أكثر من 500 شخصية عامة وسياسية، بالإضافة إلى أحزاب وحركات، على عريضة أطلقتها «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» للمطالبة بالإفراج عن قاسم.

وكانت النيابة العامة أمرت مساء الأحد 20 أغسطس/ آب الماضي، بإخلاء سبيل قاسم بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه في بلاغ سب وقذف أبو عيطة، غير أنه امتنع عن سداد الكفالة، وإثر ذلك احتجزته قوات قسم السيدة زينب لعرضه على النيابة صباح اليوم التالي لتقرر مصير حبسه في ضوء عدم سداده الكفالة.

وخلال وجوده في القسم كتب منشورا على صفحته على «فيسبوك» هاجم فيه السيسي، إذ قال «النيابة أفرجت عني بكفالة 5 آلاف جنيه، أنا أنظف من عبد الفتاح السيسي، وكل رجاله وأجهزته وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوسا».

وفي اليوم التالي، قضى قاسم وفريق دفاعه نحو 15 ساعة داخل سرايا النيابة العامة، التي وجهت له اتهاماً جديداً بالاعتداء بالقول على ضباط مباحث القسم، وقررت إثر ذلك حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل إحالته للمحاكمة.

في الموازاة، طالب حزب «العيش والحرية» – تحت التأسيس ـ بـ«سرعة إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن محمد عادل، بعد حكم سجنه 4 سنوات في قضية رأي، وأعلن أن «استمرار هذا النهج يقودنا إلى طريق مسدود لا تحتمله الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر اليوم». ‏

وأضاف أن «الحكم على عادل تصعيد جديد غير مفهوم وغير مقبول، في الوقت الذي تبذل فيه أطراف عديدة مجهودات كبيرة ليس فقط لإنهاء ملف سجناء الرأي».

وذكر أن «مثل تلك الأحكام إنما ترسخ لعدم جدية السلطة السياسية في التفاعل بشكل جدي مع مسار الإصلاح السياسي المعطل منذ سنوات، فالحكم على عادل سبقه الحكم على الناشط الحقوقي باتريك زكي، قبل أن يتم تدارك الأمر ويصدر قرار رئاسي بالعفو عنه».

روفيدة حمدي زوجة عادل، قالت إن محكمة مصرية قضت حسبه أربع سنوات، في اتهامه «بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي».

وحسب «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» فإن عادل قضى سنتين وسبعة أشهر من العقوبة كحبس احتياطي، منذ القبض عليه في 19 يونيو/ حزيران 2018، حتى 27 يناير/ كانون الثاني 2021.

وسبق أن تم تدوير عادل على ذمة القضية التي صدر فيها الحكم، وهو داخل الحبس، في مطلع مارس/ آذار الماضي، ليتم تدويره للمرة الثالثة.

في غضون ذلك ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطالب محمود محمد أحمد حسين، المعروف إعلاميا بـ «معتقل التيشيرت» من أحد الأكمنة الأمنية، وهو في طريق عودته إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي، حسب أسرته.

وبينت الأسرة في بيانها، أن توقيف حسين جاء بزعم وجود حكم غيابي على ذمة المحضر رقم 715 إداري مرج لسنة 2014، وهي القضية ذاتها التي تم حبس محمود احتياطيا على ذمتها أكثر من عامين قبل إخلاء سبيله في مارس/ آذار 2016 بعد أن ناشد الروائي الكبير ابراهيم عبد المجيد رئاسة الجمهورية بإطلاق سراحه.

وتخشي أسرة محمود ومحاموه على سلامته الجسدية والصحية، لا سيما وأنه يعاني من مشاكل صحية في ساقه اليمنى وقد أجرى عملية تغيير لمفصل الفخذ مرتين، وهو ما زال تحت المتابعة. كما يعاني من مشكلة ناسور ويحتاج لعملية بشكل عاجل، بالإضافة لحاجته لعلاج نوبات الهلع التي تلازمه منذ فترة حبسه السابقة، وتطالب أسرته ومحاموه بالكشف عن مكان احتجازه وتمكينهم من زيارته.

اعتقال والد صحافي

إلى ذلك، طالب الصحافي أحمد جمال زيادة، بإطلاق سراح والده عبر بيان جماعي نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك» وقع عليه صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، كما طالبوا قادة الحوار الوطني ومجلس نقابة الصحافيين بوضع حد للاستهداف الأمني لذوي الصحافيين.

وكانت قوة أمنية، ألقت القبض على زيادة في 22 أغسطس/ آب الماضي، بعد سؤاله عن ابنه وعمله، وظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت إليه اتهامات «بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة».

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاق حوار وطني في أبريل/ نيسان 2022، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لنظر ملفات السجناء السياسيين، في وقت تنتقد منظمات حقوقية ما تصفها بسياسة التقطير في الإفراج عن المعتقلين. وحسب منظمات حقوقية، فإن السلطات المصرية أفرجت عن 1662 سجيناً بين إبريل/نيسان 2022 ومنتصف يوليو/تموز الماضي، وفي الوقت نفسه احتجزت 4968 سجيناً جديداً.